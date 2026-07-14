"55 kilodan 35 kiloya düştüm!" Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur yaşadığı büyük dramı ilk kez anlattı
Şarkıcı Zeynep Mansur, 19 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadığı zorlu süreci ve hayata bakışını değiştiren travmayı ilk kez paylaştı. Kazada en yakın arkadaşını kaybeden ünlü isim, 35 kiloya kadar düştüğünü belirtirken tam 1 yıl yataktan kalkamadığını açıkladı.
Ünlü sanatçı, geçmişte hayatının tüm akışını değiştiren trafik kazasında sadece fiziksel sağlığını kaybetmekle kalmadı, en yakın arkadaşının vefatıyla da büyük bir acı yaşadı. Fiziksel formunu nasıl koruduğuna yönelik bir soruya yanıt verirken maziye dönen şarkıcı, hem ruhunda hem de bedeninde açılan derin yaraları anlattı.
"EN YAKIN ARKADAŞIM VEFAT ETTİ"
Geçmişte yaşadığı o zorlu tedavi sürecine değinen Zeynep Mansur, şu ifadeleri kullandı:
19 yaşında bir trafik kazası geçirdim. En yakın arkadaşım vefat etti, ben bir yıl yataktan kalkamadım. 55 kilodan 35 kiloya düştüm. Bu kaza bana çok şey öğretti. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıklı besleniyorum.
Yaşadığı bu büyük hayat dersinin ardından hayata bakış açısını tamamen değiştiren ünlü şarkıcı, özel hayatına dair de ezber bozan bir özeleştiride bulundu.
"BİR SALON ERKEĞİ BEKLİYORUM"
Şimdilerde kalbinin boş olduğunu belirten Mansur, geçmişte düştüğü hataları ve aradığı kriteri şu sözlerle özetledi:
Şu an kalbim boş ama her an her şey olabilir. Zamanında toksik ilişkiyi aşk zannediyordum. Kendi değerinizi bilin. 'Loş' şarkım da bunu anlatıyor. Bir salon erkeği bekliyorum.
ZEYNEP MANSUR HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Zeynep Mansur aslen nerelidir ve nerede doğmuştur?
Zeynep Mansur, Mısırlı bir baba ve Arnavut asıllı bir annenin çocuğu olarak 22 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Zeynep Mansur şöhret yolculuğuna ilk olarak nasıl başladı?
1995 yılında katıldığı Best Model Yarışması'nda 6. olan Zeynep Mansur, kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra aynı yıl Maksim Gazinosu'nda şarkıcılığa adım atmıştır.
Zeynep Mansur'un ilk albümü hangisidir?
Ünlü sanatçı, müzik kariyerindeki ilk albümü olan "Beyaz Sevdalar"ı 2002 yılında piyasaya sürmüştür.