Ünlü sanatçı, geçmişte hayatının tüm akışını değiştiren trafik kazasında sadece fiziksel sağlığını kaybetmekle kalmadı, en yakın arkadaşının vefatıyla da büyük bir acı yaşadı. Fiziksel formunu nasıl koruduğuna yönelik bir soruya yanıt verirken maziye dönen şarkıcı, hem ruhunda hem de bedeninde açılan derin yaraları anlattı.