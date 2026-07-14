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Kısa saçları ve ince kaşlarıyla bambaşka biri! Ahu Yağtu'nun 90'lı yıllara ait fotoğrafı ortaya çıktı

"Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu Ahu Yağtu'nun, kariyerine adım attığı ilk modellik yıllarına ait gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü ismin nostaljik karesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kısa saçları ve ince kaşlarıyla bambaşka biri! Ahu Yağtu'nun 90'lı yıllara ait fotoğrafı ortaya çıktı

Televizyon ekranlarının ve podyumların tanınan simalarından Ahu Yağtu, kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir fotoğraflarla gündeme geldi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alunmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alunmıştır.)

Sosyal medyada paylaşılan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı ve ince kaşlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kısa saçları ve ince kaşlarıyla bambaşka biri! Ahu Yağtu'nun 90'lı yıllara ait fotoğrafı ortaya çıktı-3

90'LARIN RUHUNU YANSITIYOR

Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren güzel oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki güçlü ifadeyi aynen korumuş olması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Kısa saçları ve ince kaşlarıyla bambaşka biri! Ahu Yağtu'nun 90'lı yıllara ait fotoğrafı ortaya çıktı-4

Kariyer yolculuğuna model olarak adım atıp ardından oyunculuğa yönelen ve yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren ünlü ismin geçmişe götüren bu nostaljik fotoğrafı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kısa saçları ve ince kaşlarıyla bambaşka biri! Ahu Yağtu'nun 90'lı yıllara ait fotoğrafı ortaya çıktı-5

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Ahu Yağtu kariyerine ilk olarak nasıl başladı?

Ahu Yağtu, televizyon dünyasına adım atmadan önce kariyerine model olarak başlamış ve 90'lı yıllarda podyumlarda boy göstermiştir.

Ahu Yağtu hangi diziyle geniş kitlelerce tanındı?

Ünlü isim, son yıllarda "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

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