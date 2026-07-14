Televizyon ekranlarının ve podyumların tanınan simalarından Ahu Yağtu, kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir fotoğraflarla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı ve ince kaşlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

90'LARIN RUHUNU YANSITIYOR

Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren güzel oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki güçlü ifadeyi aynen korumuş olması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.