Şarkıcı Çelik'ten romantik pozun altına dikkat çeken not: “Fotoğraf çektirmekten hala nefret ediyorum”
90'lı yıllardan bu yana Türkçe pop müziğin zamansız isimleri arasında yer alan Çelik, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Elif Ünügür ile çıktığı tatilden aşk dolu bir fotoğraf karesi paylaştı. Ünlü şarkıcının romantik pozun altına düştüğü esprili not ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
90'lı yıllarda imza attığı hit şarkılarla Türkçe pop müziğin zamansız isimleri arasına adını yazdıran Çelik, sadece unutulmaz eserleriyle değil, sosyal medyadaki kendine has ve samimi paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geniş bir dinleyici kitlesinin hafızasında yer eden ünlü sanatçı, bu kez uzun yıllardır gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Elif Ünügür ile çıktığı tatilden romantik bir kare paylaştı.
Takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği bu aşk dolu paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin haberleri arasındaki yerini aldı.
HEM AŞK DOLU HEM ESPRİLİ PAYLAŞIM
Çelik'in sevgilisiyle yan yana samimi bir duruş sergilediği fotoğraf karesi, ünlü şarkıcının yıllardır değişmeyen bir huyunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Romantik tona sahip olan bu paylaşıma Çelik'in eklediği not, hayranlarını hem gülümsetti hem de sanatçının karakteristik tavrını bir kez daha hatırlattı.
Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle yan yana poz verdiği o kareye şu notu düştü:
"En sevdiğimle tatildeyim. Not: Fotoğraf çektirmekten hala nefret ediyorum."
Kameralara poz vermekten hoşlanmadığını esprili bir dille itiraf eden Çelik'in bu paylaşımı, kısa sürede sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.