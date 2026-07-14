90'lı yıllarda imza attığı hit şarkılarla Türkçe pop müziğin zamansız isimleri arasına adını yazdıran Çelik, sadece unutulmaz eserleriyle değil, sosyal medyadaki kendine has ve samimi paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geniş bir dinleyici kitlesinin hafızasında yer eden ünlü sanatçı, bu kez uzun yıllardır gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Elif Ünügür ile çıktığı tatilden romantik bir kare paylaştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği bu aşk dolu paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin haberleri arasındaki yerini aldı.