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Yeni krizin fitili ateşlendi! Seda Sayan’dan çok konuşulacak bekar arkadaş vetosu

Sözünü esirgemeyen tavrı ve dobra açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, katıldığı programda evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini anlatırken ezber bozan bir kural paylaştı. Evlilikte arkadaş çevresinin sınırlandırılması gerektiğini savunan ünlü sunucunun açıklamaları sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

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Seda Sayan’dan dikkat çeken evlilik kuralı!

Kendisinden yaşça küçük eşi Çağlar Ökten ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı, katıldığı programda ikili ilişkilerde sınırların nasıl çizilmesi gerektiğine dair çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

Seda Sayan: Kocam bensiz neden tatile gitsin ki?

Daha önce yaptığı bir açıklamada eşinin tek başına tatile gitmesine karşı olduğunu belirterek "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor." diyen Seda Sayan, evlilikteki veto listesine bir yenisini daha ekledi.

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Seda Sayan: Kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın

"GELEN EŞİYLE GELSİN"

Katıldığı YouTube programında doğrudan eşlerin arkadaş çevresini hedef alan ünlü sunucu, tartışmaların fitilini ateşleyen şu ifadeleri kullandı:

"Evliysen, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin."

Seda Sayan bekar arkadaş vetosuyla çok konuşuldu

Sayan'ın evli çiftlerin arkadaş çevresini ve ev düzenini hedef alan bu değerlendirmesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sosyal medyada gündem olan açıklama!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Seda Sayan'ın bu radikal çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir fikir ayrılığına yol açtı. Kullanıcıların bir kısmı ünlü sanatçının bu tavrını haklı bularak evlilikte belirli sınırların ve koruma kalkanlarının ilişkiyi uzun ömürlü kıldığını savundu.

Seda Sayan’ın açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü

Öte yandan, çok sayıda kullanıcı ise bu kuralın aşırı kontrolcü ve güvensiz bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Sayan'ın açıklamalarına karşı çıkan cephe, ilişkilerin temel taşının yasaklar değil karşılıklı güven olduğunu vurguladı.

Seda Sayan hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Seda Sayan'ın bekâr arkadaşlar hakkındaki evlilik kuralı nedir?

Seda Sayan, evli kadınların eşlerinin bekâr arkadaşlarını eve kabul etmemesi gerektiğini, misafirliğe gelecek kişilerin yalnızca eşleriyle birlikte gelmesi gerektiğini savunmaktadır.

Seda Sayan eşinin yalnız tatile gitmesi hakkında ne düşünüyor?

Ünlü sanatçı, eşlerin birbirleri olmadan tatile çıkmasına karşı olduğunu belirterek, tehlikeli durumların genellikle bu tür yalnız tatillerde yaşandığına inanmaktadır.

Sosyal medya Seda Sayan'ın bu açıklamalarına nasıl yaklaştı?

Bir kısım kullanıcı Sayan'ın sınır çizme yaklaşımını evliliği koruduğu için haklı bulurken; büyük bir çoğunluk ise evlilik birliğinin kısıtlamalarla değil, karşılıklı güven ve karakter gücüyle ayakta kalacağını savunmuştur. Bir kısım kullanıcı Sayan'ın sınır çizme yaklaşımını evliliği koruduğu için haklı bulurken; büyük bir çoğunluk ise evlilik birliğinin kısıtlamalarla değil, karşılıklı güven ve karakter gücüyle ayakta kalacağını savunmuştur.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

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