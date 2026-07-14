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Seda Sayan'ın bekâr arkadaşlar hakkındaki evlilik kuralı nedir?

Seda Sayan, evli kadınların eşlerinin bekâr arkadaşlarını eve kabul etmemesi gerektiğini, misafirliğe gelecek kişilerin yalnızca eşleriyle birlikte gelmesi gerektiğini savunmaktadır.

Seda Sayan eşinin yalnız tatile gitmesi hakkında ne düşünüyor?

Ünlü sanatçı, eşlerin birbirleri olmadan tatile çıkmasına karşı olduğunu belirterek, tehlikeli durumların genellikle bu tür yalnız tatillerde yaşandığına inanmaktadır.

Sosyal medya Seda Sayan'ın bu açıklamalarına nasıl yaklaştı?

Bir kısım kullanıcı Sayan'ın sınır çizme yaklaşımını evliliği koruduğu için haklı bulurken; büyük bir çoğunluk ise evlilik birliğinin kısıtlamalarla değil, karşılıklı güven ve karakter gücüyle ayakta kalacağını savunmuştur. Bir kısım kullanıcı Sayan'ın sınır çizme yaklaşımını evliliği koruduğu için haklı bulurken; büyük bir çoğunluk ise evlilik birliğinin kısıtlamalarla değil, karşılıklı güven ve karakter gücüyle ayakta kalacağını savunmuştur.