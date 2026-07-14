Sanat piyasasının tanınan aktörlerinden Murat Pilevneli, 2001 yılında kurduğu galeriye 2010 yılında Melkan Gürsel ile Taha Tatlıcı'yı ortak almıştı. İlerleyen süreçte ortaklarıyla arası bozulan ünlü galerici, kalan hisselerini de devrederek o dönem yollarını ayırmıştı. Ortakların devraldığı galeri halen varlığını sürdürürken, Pilevneli'nin 2017 yılında kendi soyadıyla kurduğu yeni galerinin kapısına kilit vurulmasının ardından nasıl bir akıbete uğrayacağı ise merak konusu oldu.

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