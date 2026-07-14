Eski eşi Tuba Ünsal kurtarmıştı! Murat Pilevneli galerisini kapattı! Eşi evi terk etti
Sanat dünyasının tanınan ismi Murat Pilevneli, yaşadığı ekonomik krizin ardından Dolapdere'deki galerisini kapatmak zorunda kaldı. Ticari darboğazın hemen ardından ünlü galericinin eşi Senem Özgören’in da evi terk ettiği öne sürüldü.
Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Murat Pilevneli, hem iş hem de özel hayatında üst üste gelen krizlerle sarsılıyor.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; geçmiş dönemde eski eşi Tuba Ünsal'ın bulduğu yatırımcı sayesinde büyük bir ekonomik krizden kurtulduğu bilinen Murat Pilevneli'nin Dolapdere'deki galerisinin üzerinde kiralık ilanı görüldü.
Yapılan araştırmalar sonrasında ünlü galericinin yatırımcısı ile ters düştüğü ve yatırımcının desteğini çekmesiyle galeriyi kapatmak zorunda kaldığı öğrenildi.
EŞİ EVİ TERK ETTİ
İş hayatında zor günler geçiren Murat Pilevneli'ye bir darbe de özel hayatından geldi. Pilevneli'nin Aralık 2024'te sürpriz bir nikahla dünyaevine girdiği üçüncü eşi Senem Özgören'in, yaşanan krizlerin ardından oğulları Can'ı da yanına alarak evi terk ettiği öne sürüldü.
Sanat piyasasının tanınan aktörlerinden Murat Pilevneli, 2001 yılında kurduğu galeriye 2010 yılında Melkan Gürsel ile Taha Tatlıcı'yı ortak almıştı. İlerleyen süreçte ortaklarıyla arası bozulan ünlü galerici, kalan hisselerini de devrederek o dönem yollarını ayırmıştı. Ortakların devraldığı galeri halen varlığını sürdürürken, Pilevneli'nin 2017 yılında kendi soyadıyla kurduğu yeni galerinin kapısına kilit vurulmasının ardından nasıl bir akıbete uğrayacağı ise merak konusu oldu.