Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş hayatını kaybetti! Sanat dünyasını yasa boğan veda

Sanat dünyası bir acı haberle sarsıldı. Özellikle "Kolpaçino" serisiyle hafızalarda yer edinen ve 17 Ağustos 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi, tiyatro sanatçısı Beyhan Benek Akbaş da yaşamını yitirdi.

Aydemir Akbaş ve Beyhan Benek Akbaş

ÜÇ KEZ NİKAH MASASINA OTURDULAR

Beyhan Benek Akbaş ile Aydemir Akbaş'ın yıllara yayılan ilişkisi ise sanat dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Çift, ilk kez 1964 yılında dünyaevine girdi. İki kez boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopamayan ikili, toplam üç kez nikah masasına oturarak ilişkilerine yeniden şans verdi.