Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş hayatını kaybetti! Sanat dünyasını yasa boğan veda
Merhum oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi, tiyatro sanatçısı Beyhan Benek Akbaş hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Özgür Aksoy duyururken, Beyhan Benek Akbaş'ın bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Sanat dünyası bir acı haberle sarsıldı. Özellikle "Kolpaçino" serisiyle hafızalarda yer edinen ve 17 Ağustos 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi, tiyatro sanatçısı Beyhan Benek Akbaş da yaşamını yitirdi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Acı haberi senarist Özgür Aksoy sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, Beyhan Benek Akbaş'ın cenazesi 13 Temmuz'da Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
ÜÇ KEZ NİKAH MASASINA OTURDULAR
Beyhan Benek Akbaş ile Aydemir Akbaş'ın yıllara yayılan ilişkisi ise sanat dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.
Çift, ilk kez 1964 yılında dünyaevine girdi. İki kez boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopamayan ikili, toplam üç kez nikah masasına oturarak ilişkilerine yeniden şans verdi.
TÜRK SANAT DÜNYASININ UNUTULMAZ AŞKI
Beyhan Benek Akbaş ve Aydemir Akbaş, uzun yıllar boyunca sanat dünyasında yer aldı.
Birbirlerine olan bağlılıklarıyla hafızalarda yer eden çiftin hikayesi, Türk sanat dünyasının unutulmaz aşkları arasında gösterildi.