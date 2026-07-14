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Doğum kiloları tarih oldu! İrem Helvacıoğlu'ndan boşanma sonrası anne-kız tatili

Ural Kaspar ile olan evliliğini geçtiğimiz nisan ayında tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile tatile çıktı. Sosyal medyada bikinili tatil karesini paylaşan ünlü oyuncunun doğum sonrası fit görünümü dikkat çekti.

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Doğum kiloları tarih oldu! İrem Helvacıoğlu'ndan boşanma sonrası anne-kız tatili

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi başarılı projelerle adını duyuran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, şimdilerde kızı Sora ile yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını yayınlayan oyuncunun, doğum yapmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen eski formuna hızla döndüğü görüldü.

Doğum kiloları tarih oldu! İrem Helvacıoğlu'ndan boşanma sonrası anne-kız tatili-3

EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, yaklaşık 1,5 yıl süren birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Evliliklerinde kriz yaşayan çiftin boşanmaması için ailelerin araya girdiği öğrenilmişti. Ancak krizleri aşamayan ikili, 17 Nisan 2026 tarihinde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin bu evlilikten 2025 yılında Sora adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

İrem Helvacıoğlu ve kızı Sora.İrem Helvacıoğlu ve kızı Sora.

Boşanmanın hemen ardından sosyal medya hesaplarından "Kaspar" soyadını silen ve eski eşiyle olan fotoğraflarını kaldıran İrem Helvacıoğlu'nun boşanma protokolüyle ilgili detaylar da dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabından kızıyla paylaşımlarda bulunan Helvacıoğlu, minik Sora'nın yüzünü göstermekten kaçınıyor.Sosyal medya hesabından kızıyla paylaşımlarda bulunan Helvacıoğlu, minik Sora'nın yüzünü göstermekten kaçınıyor.

"SOYADI İSTEDİĞİM GİBİ DEVAM EDECEK"

Kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için eski eşiyle anlaştı. Davaya ilişkin konuşma yasağı bulunduğunu belirten ünlü oyuncu, konuya dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Bununla ilgili maalesef konuşamıyorum. Soyadı istediğim gibi devam edecek."

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