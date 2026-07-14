Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi başarılı projelerle adını duyuran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, şimdilerde kızı Sora ile yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını yayınlayan oyuncunun, doğum yapmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen eski formuna hızla döndüğü görüldü.