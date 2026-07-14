Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Oriana Correia Gomes ve Bertuğ Yıldırım / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

FERNANDO SAVAŞ DÜNYAYA GELDİ

Mart ayında evlendiği Portekizli model Oriana Correia Gomes ile ilk çocuklarını kucaklarına alan genç çiftin erkek bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği öğrenildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çiftin oğullarına "Fernando Savaş" adını vermesi ise sosyal medyada dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan isim tercihi, futbolseverler ve takipçiler tarafından çok sayıda yorum aldı.