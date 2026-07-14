Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim dikkat çekti
RAMS Başakşehir'in milli futbolcusu Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model eşi Oriana Correia Gomes, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Erkek bebek sahibi olan çiftin oğullarına verdiği "Fernando Savaş" ismi sosyal medyada da gündem oldu.
RAMS Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
FERNANDO SAVAŞ DÜNYAYA GELDİ
Mart ayında evlendiği Portekizli model Oriana Correia Gomes ile ilk çocuklarını kucaklarına alan genç çiftin erkek bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği öğrenildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çiftin oğullarına "Fernando Savaş" adını vermesi ise sosyal medyada dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan isim tercihi, futbolseverler ve takipçiler tarafından çok sayıda yorum aldı.
TEKNEDE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Bertuğ Yıldırım ile Miss Universe Spain yarışmasında finale kalan Portekizli model Oriana Correia Gomes, geçtiğimiz yıl kasım ayında teknede gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşımıştı.
Çift, bu yıl mart ayında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmişti.
"EN GÜZEL TAKIM AİLESİDİR"
Nikahın ardından bebek beklediklerini duyuran Bertuğ Yıldırım, o dönemde yaptığı paylaşımda, "Bazen en büyük mutluluklar en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir." sözleriyle baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.
Hamilelik sürecinde Oriana Correia Gomes de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş, eşiyle birlikte verdiği kareler takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
HAYATLARINDA YENİ SAYFA
Şimdi ise ilk çocuklarını kucaklarına alan Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes çifti, anne ve baba olmanın sevincini yaşarken, minik oğulları Fernando Savaş ile hayatlarında yepyeni bir sayfa açtı.