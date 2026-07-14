Hayalleriniz şehrinize geliyor! "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük Türkiye turuyla yeni yarışmacılarını arıyor
Ekranların en çok izlenen ve en çok kazandıran atv'nin heyecanla takip edilen efsane bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon öncesi dev bir Türkiye turnesine çıkıyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve milyonluk ödüllere uzanmak isteyen adaylar için yarışma ekibi, 18 Temmuz'dan itibaren tam 12 ilde yüz yüze mülakatlar gerçekleştirecek.
Yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen, heyecan dolu anlara ve unutulmaz kazançlara sahne olan atv'nin heyecanla takip edilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon hazırlıkları kapsamında dev bir adım atıyor.
12 FARKLI ŞEHİRDE YÜZ YÜZE MÜLAKAT
Büyük ödül hayali kuran ancak İstanbul'daki seçmelere katılamayan adaylar için yarışma ekibi yollara düşüyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni sezonun parlak yarışmacılarını keşfetmek amacıyla 12 farklı şehirde yüz yüze mülakatlar düzenlenecek.
HER YAŞTAN ADAYI YERİNDE DEĞERLENDİRECEK
18 Temmuz Cumartesi günü Aydın'da başlayacak olan büyük Türkiye turu; Denizli, Antalya, Konya, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Rize, Erzurum ve Siverek duraklarının ardından 9 Ağustos Pazar günü Gaziantep'te son bulacak.
Bölge halkıyla doğrudan buluşacak olan seçici kurul, bilgisine güvenen, ekran enerjisine inanan ve milyoner olma hayali kuran her yaştan adayı yerinde değerlendirecek.
"BİR SONRAKİ MİLYONER SİZ OLACAKSINIZ"
"Belki de bir sonraki milyoner siz olacaksınız" çağrısıyla başlatılan bu heyecan verici süreç, Anadolu'nun dört bir yanındaki gizli dehalara kapılarını açıyor.
Yarışmaya katılarak hem unutulmaz bir deneyim yaşamak hem de büyük ödül için yarışmak isteyen adaylar, detaylı bilgiye ve başvuru formuna atv'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.