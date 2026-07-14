Hayalleriniz şehrinize geliyor! "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük Türkiye turuyla yeni yarışmacılarını arıyor

"BİR SONRAKİ MİLYONER SİZ OLACAKSINIZ"

"Belki de bir sonraki milyoner siz olacaksınız" çağrısıyla başlatılan bu heyecan verici süreç, Anadolu'nun dört bir yanındaki gizli dehalara kapılarını açıyor.

Yarışmaya katılarak hem unutulmaz bir deneyim yaşamak hem de büyük ödül için yarışmak isteyen adaylar, detaylı bilgiye ve başvuru formuna atv'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin