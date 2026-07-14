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Hayalleriniz şehrinize geliyor! "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük Türkiye turuyla yeni yarışmacılarını arıyor

Ekranların en çok izlenen ve en çok kazandıran atv'nin heyecanla takip edilen efsane bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon öncesi dev bir Türkiye turnesine çıkıyor. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve milyonluk ödüllere uzanmak isteyen adaylar için yarışma ekibi, 18 Temmuz'dan itibaren tam 12 ilde yüz yüze mülakatlar gerçekleştirecek.

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Hayalleriniz şehrinize geliyor! "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük Türkiye turuyla yeni yarışmacılarını arıyor

Yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen, heyecan dolu anlara ve unutulmaz kazançlara sahne olan atv'nin heyecanla takip edilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon hazırlıkları kapsamında dev bir adım atıyor.

ʺKim Milyoner Olmak İsterʺ yarışma programı / Fotoğraflar atv'den alınmıştır.ʺKim Milyoner Olmak İsterʺ yarışma programı / Fotoğraflar atv'den alınmıştır.

12 FARKLI ŞEHİRDE YÜZ YÜZE MÜLAKAT

Büyük ödül hayali kuran ancak İstanbul'daki seçmelere katılamayan adaylar için yarışma ekibi yollara düşüyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni sezonun parlak yarışmacılarını keşfetmek amacıyla 12 farklı şehirde yüz yüze mülakatlar düzenlenecek.

Hayalleriniz şehrinize geliyor! "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük Türkiye turuyla yeni yarışmacılarını arıyor-3

HER YAŞTAN ADAYI YERİNDE DEĞERLENDİRECEK

18 Temmuz Cumartesi günü Aydın'da başlayacak olan büyük Türkiye turu; Denizli, Antalya, Konya, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Rize, Erzurum ve Siverek duraklarının ardından 9 Ağustos Pazar günü Gaziantep'te son bulacak.

Bölge halkıyla doğrudan buluşacak olan seçici kurul, bilgisine güvenen, ekran enerjisine inanan ve milyoner olma hayali kuran her yaştan adayı yerinde değerlendirecek.

Hayalleriniz şehrinize geliyor! "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük Türkiye turuyla yeni yarışmacılarını arıyor-4

"BİR SONRAKİ MİLYONER SİZ OLACAKSINIZ"

"Belki de bir sonraki milyoner siz olacaksınız" çağrısıyla başlatılan bu heyecan verici süreç, Anadolu'nun dört bir yanındaki gizli dehalara kapılarını açıyor.

Yarışmaya katılarak hem unutulmaz bir deneyim yaşamak hem de büyük ödül için yarışmak isteyen adaylar, detaylı bilgiye ve başvuru formuna atv'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

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