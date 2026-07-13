Altı Üstü İstanbul'un güzel oyuncusu Yüsra Geyik’ten set itirafı: "Koşa koşa gidiyoruz"
Sanat dünyasının ünlü isimleri, şef Türev Uludağ ev sahipliğinde Bodrum Casa Cala'da düzenlenen özel davette bir araya geldi. Geceye katılan atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Yüsra Geyik, sıcak havada çalışmanın zorluklarına rağmen sete koşa koşa gittiklerini dile getirdi. Sevgilisi Emre İzer'den yakın zamanda evlilik teklifi alan oyuncu Hande Doğandemir ise evlilik planlarına dair acelelerinin olmadığını belirtti.
Sanat dünyasının ünlü isimleri Bodrum'da Casa Cala'nın davetinde buluştu.
ÜNLÜ İSİMLER DAVETE KATILDI
Türev Uludağ ev sahipliğindeki davete katılanlar arasında Merve Terim, Buse Terim, Fulya Terim, Demet Akbağ, Yüsra Geyik ve Ebru Akel de vardı.
"SETE KOŞA KOŞA GİDİYORUZ"
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik, "İş çok iyi gidiyor, tüm ekip keyfimiz yerinde. Sete koşa koşa gidiyoruz, ancak sıcak, soğuktan daha çok vuruyormuş. İlk defa sıcakta çalıştığım için bunu anladım ama işi sevdikten sonra keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı.
"YAPACAĞIZ TABİ AMA ACELEMİZ YOK"
Bodrum'daki otel açılışına katılanlar arasında ünlü oyuncu Hande Doğandemir de vardı.
Emre İzer'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Doğandemir, bu konu hakkında konuştu. Oyuncu, "Düğüne dair aramızda henüz bir şey konuşmadık, yapacağız tabi ama acelemiz yok. İkimiz de çok çalıştık. Keyfimiz yerinde, bir ara yaparız" dedi.