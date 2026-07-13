Altı Üstü İstanbul'un güzel oyuncusu Yüsra Geyik’ten set itirafı: "Koşa koşa gidiyoruz"

Yüsra Geyik / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"SETE KOŞA KOŞA GİDİYORUZ"

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik, "İş çok iyi gidiyor, tüm ekip keyfimiz yerinde. Sete koşa koşa gidiyoruz, ancak sıcak, soğuktan daha çok vuruyormuş. İlk defa sıcakta çalıştığım için bunu anladım ama işi sevdikten sonra keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı.