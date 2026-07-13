Sosyetede sürpriz ayrılık! Serhan Kerim Adalı ile Aslı Lal Adalı’nın 2 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, 2024 yılında işadamı Mehmet Ali Çebi'nin kızı Aslı Lal Adalı ile evlenmişti.

EVDEKİ HUZUR BOZULDU

Mutlu giden evlilikte çiftin cephesinden üzen bir gelişme yaşandı. Serhan Adalı ve Aslı Adalı bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Ancak son bir ayda tartışmaların iyice artması evdeki huzurun bozulması üzerine çift mahkemenin yolunu tuttu. Serhan-Aslı Adalı çifti İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.