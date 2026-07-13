Sosyetede sürpriz ayrılık! Serhan Kerim Adalı ile Aslı Lal Adalı’nın 2 yıllık evliliği 5 dakikada bitti
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı ile iş insanı Mehmet Ali Çebi'nin kızı Aslı Lal Adalı'nın 2024 yılında başlayan evliliği tek celsede son buldu. Son dönemde yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan sosyetik çift, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, 2024 yılında işadamı Mehmet Ali Çebi'nin kızı Aslı Lal Adalı ile evlenmişti.
EVDEKİ HUZUR BOZULDU
Mutlu giden evlilikte çiftin cephesinden üzen bir gelişme yaşandı. Serhan Adalı ve Aslı Adalı bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.
Ancak son bir ayda tartışmaların iyice artması evdeki huzurun bozulması üzerine çift mahkemenin yolunu tuttu. Serhan-Aslı Adalı çifti İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.
KARŞILIKLI ANLAŞARAK BOŞANDILAR
Taraflar İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçelerinde evliliklerinde son 1 aydır şiddetli geçimsizliğin iyice arttığını, bu durumun kendilerine iyice zarar verdiğini dile getirdi.
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre evlilik birliğinin temelinden sarsılma durumundan dolayı, çift karşılıklı anlaşarak boşanmak istediklerini dilekçelerinde ifade etti.
TALEPLERİ OLMADI
Dava önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Serhan Kerim Adalı, Aslı Lal Adalı ve tarafları temsilen avukatları katıldı.
Duruşmada taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini dile getirdi. Serhan Adalı ve Aslı Adalı mahkemede birbirlerinden talepte bulunmadı.
2 YILLIK EVLİLİK 5 DAKİKADA BİTTİ
Mahkemede son sözleri sorulan çiftin 2 yıllık evlilikleri 5 dakikada noktalandı. Taraflar anlaşarak boşandı.