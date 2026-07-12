Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo Bodrum'u salladı: 600 bin TL hesap ödeyip sirtaki yaptı

Antoine Semenyo

ANTOİNE SEMENYO KİMDİR?

7 Ocak 2000 İngiltere doğumlu Antoine Serlom Semenyo, forvet pozisyonunda görev yapan Ganalı millî futbolcudur. Kariyerini dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Premier League ekiplerinden Manchester City'de sürdürmektedir. İngiltere'de doğup büyümesine rağmen millî takım tercihini Gana'dan yana kullanmıştır.