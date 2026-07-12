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Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo Bodrum'u salladı: 600 bin TL hesap ödeyip sirtaki yaptı

Yeni sezon öncesi tatil için Bodrum'u tercih eden Manchester City'nin Ganalı futbolcusu Antoine Semenyo, lüks eğlencesiyle magazin gündemine oturdu. Önceki akşam 8 kişilik arkadaş grubuyla gittiği mekanda davul ritimlerine dansla eşlik edip tabak kırarak sirtaki yapan yıldız futbolcu, renkli gecenin sonunda yaklaşık 600 bin TL hesap ödedi.

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Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo Bodrum'u salladı: 600 bin TL hesap ödeyip sirtaki yaptı

Yeni sezon öncesi tatil rotasını Bodrum'a çeviren Manchester City'nin Ganalı yıldızı Antoine Semenyo, renkli görüntülere sahne olan eğlencesiyle dikkat çekti.

Antoine Semenyo'nun Bodrum'dan görüntüsü / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.Antoine Semenyo'nun Bodrum'dan görüntüsü / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

8 KİŞİLİK ARKADA GURUBUYLA UNUTULMAZ GECE

Ünlü futbolcu, önceki akşam bir mekanda 8 kişilik arkadaş grubuyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde davul eşliğinde coşkuyla eğlenen Semenyo, yerinde duramadı ve ritme eşlik ederek uzun süre dans etti.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Antoine Semenyo'nun tabak kırdığı anlarAntoine Semenyo'nun tabak kırdığı anlar

600 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre eğlence boyunca keyifli tavırlarıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, mekanda tabak kırıp geleneksel "Sirtaki" dansı da yaptı.

Lüks tatilinden ödün vermeyen Semenyo'nun gecenin sonunda yaklaşık 600 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo Bodrum'u salladı: 600 bin TL hesap ödeyip sirtaki yaptı-4

RENKLİ HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Semenyo, futbolculuğunun yanı sıra renkli hayatıyla da ilgi odağı oluyor.

Antoine SemenyoAntoine Semenyo

ANTOİNE SEMENYO KİMDİR?

7 Ocak 2000 İngiltere doğumlu Antoine Serlom Semenyo, forvet pozisyonunda görev yapan Ganalı millî futbolcudur. Kariyerini dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Premier League ekiplerinden Manchester City'de sürdürmektedir. İngiltere'de doğup büyümesine rağmen millî takım tercihini Gana'dan yana kullanmıştır.

Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo Bodrum'u salladı: 600 bin TL hesap ödeyip sirtaki yaptı-6

ANTOİNE SEMENYO'NUN BAŞARILARI

  • Premier League Ayın Oyuncusu: Şubat 2026
  • Gana Spor Yazarları Derneği Yılın Yabancı Futbolcusu: 2025
  • EFL Championship Ayın Oyuncusu: Ocak 2022
  • Bristol City Yılın Genç Oyuncusu: 2021-2022
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