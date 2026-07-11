Şarkı aralarında ve performans esnasında sergilediği bu hareketli anlar, seyircileri tarafından ilgiyle takip edilirken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

COŞKULU PERFORMANS GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Geniş bir repertuvar eşliğinde hem şarkılarını söyleyen hem de dans eden Yıldız Tilbe'nin coşkulu sahne performansı geç saatlere kadar devam etti. Geceye katılan seyirciler, ünlü sanatçının enerjik sahne performansı ve canlı yorumu eşliğinde unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı.

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