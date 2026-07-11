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Alaçatı sahnesinde Yıldız Tilbe rüzgarı: Kendine has dans figürleriyle yine dikkat çekti

Alaçatı'da sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geniş repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatırken sahnedeki hareketli anlarıyla da ilgi odağı oldu. Kendine has dansıyla sahneyi renklendiren başarılı şarkıcı, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

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Alaçatı sahnesinde Yıldız Tilbe rüzgarı: Kendine has dans figürleriyle yine dikkat çekti

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gece Alaçatı'da bir mekanın açılış programı kapsamında sahneye çıktı. Başarılı sanatçı, seslendirdiği eski ve yeni şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına eşsiz bir müzik programı sundu.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

Gece boyunca enerjik yapısıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, şarkıları kadar sahnede sergilediği kendine has dans figürleriyle de gecenin en çok konuşulan detayına imza attı.

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Alaçatı sahnesinde Yıldız Tilbe rüzgarı: Kendine has dans figürleriyle yine dikkat çekti-3

KENDİNE ÖZGÜ FİGÜRLERİYLE SAHNEYİ RENKLENDİRDİ

Sahne performansı sırasında ritme ayak uydurarak kendine özgü hareketler sergileyen Yıldız Tilbe, dikkat çekici dansıyla sahneyi renklendirdi. Kendine has tarzıyla harmanladığı figürleri sahneye taşıyan ünlü sanatçı, kendisini izleyen davetlilerden bolca alkış aldı.

Alaçatı sahnesinde Yıldız Tilbe rüzgarı: Kendine has dans figürleriyle yine dikkat çekti-4

Şarkı aralarında ve performans esnasında sergilediği bu hareketli anlar, seyircileri tarafından ilgiyle takip edilirken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Alaçatı sahnesinde Yıldız Tilbe rüzgarı: Kendine has dans figürleriyle yine dikkat çekti-5

COŞKULU PERFORMANS GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Geniş bir repertuvar eşliğinde hem şarkılarını söyleyen hem de dans eden Yıldız Tilbe'nin coşkulu sahne performansı geç saatlere kadar devam etti. Geceye katılan seyirciler, ünlü sanatçının enerjik sahne performansı ve canlı yorumu eşliğinde unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı.

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