SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şarkıcı Kader'in ameliyat sürecine ve sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme Sevda Sevcan tarafından yapıldı. Sevcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Merak eden dostlarımız için sanatçı Kader, tüp mide ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sağlığının ve kalbinin düzelebilmesi için uzun zamandır sağlık problemleri vardı, biliyorsunuz! Bu günlerde geçecek canımın içi. Bunu da atlatacağız hep birlikte. Daha sağlıklı bir yaşam için inşallah. Her şey önce senin sağlığın için, bir tanem. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz senin yanındayız.