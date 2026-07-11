Uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu: Şarkıcı Kader yeniden ameliyat masasına yattı!
Genç yaşta yakaladığı şöhretle tanınan ve son dönemde "Adamım" şarkısıyla yeniden gündeme gelen şarkıcı Kader'in tüp mide ameliyatı geçirdiği açıklandı. Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisi süren ünlü şarkıcının sağlık durumuna dair detayları yakın arkadaşı paylaştı.
Genç yaşta yakaladığı şöhretle geniş kitlelere ulaşan ve son dönemde "Adamım" şarkısıyla yeniden gündeme gelen şarkıcı Kader'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcının, sağlık durumunun düzelebilmesi adına tüp mide ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl da kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle operasyon geçiren sanatçı, sağlık sorunlarını aşabilmek adına yeniden ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Şarkıcı Kader'in ameliyat sürecine ve sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme Sevda Sevcan tarafından yapıldı. Sevcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Merak eden dostlarımız için sanatçı Kader, tüp mide ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sağlığının ve kalbinin düzelebilmesi için uzun zamandır sağlık problemleri vardı, biliyorsunuz! Bu günlerde geçecek canımın içi. Bunu da atlatacağız hep birlikte. Daha sağlıklı bir yaşam için inşallah. Her şey önce senin sağlığın için, bir tanem. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz senin yanındayız.
Yapılan açıklamada ayrıca, Kader'in kalbindeki rahatsızlığa yönelik tedavi sürecinin bu ameliyatın tamamlanmasının ardından sürdürüleceği bilgisine yer verildi.
KİLO ELEŞTİRİLERİNE HUKUKİ YANIT VERMİŞTİ
İbo Show programında seslendirdiği "Adamım" şarkısıyla yıllar sonra tekrar adından söz ettiren Kader, bu süreçte sosyal medya kullanıcılarının aldığı kilolar hakkındaki eleştirilerine maruz kalmıştı. Kendisine yönelik yapılan yorumlara yanıt veren ünlü şarkıcı, bu zamana kadar kimseyi dava etmediğini ancak bundan sonra gelecek hakaret içerikli paylaşımlarda yasal haklarını arayacağını ve hukuki yollara başvuracağını net bir dille ifade etmişti.