37. yaşa özel mavi tur kutlaması: Yasemin Allen’den doğum günü pozları
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, yeni yaşını eşi ve yakın arkadaş grubunun katılımıyla teknede düzenlenen özel bir geceyle karşıladı. Eğlenceli anların yaşandığı partide neşeli tavırlarıyla ön plana çıkan Allen'ın samimi kareleri, takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.
"Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Dokuz Oğuz", "Bahar" ve "Arka Sokaklar" gibi birçok yapımda rol alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla magazin dünyasının yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak teknede kutladığı doğum günüyle gündeme geldi.
Teknede düzenlenen doğum günü partisinde neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, kutlamanın eğlence dolu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
EĞLENCE DOLU ANLAR SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU
Gece boyunca eğlencenin bir an olsun dinmediği ve renkli anlara sahne olan doğum günü kutlamasında paylaşılan samimi kareler büyük bir ilgiyle karşılandı. Yasemin Allen'ın sosyal medyada yayımladığı doğum günü fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken, ünlü oyuncunun takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve övgü dolu yorumlar topladı.
YASEMİN ALLEN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Yasemin Allen yeni yaşını nerede ve kimlerle kutladı?
Yasemin Allen, 37. yaş gününü eşi Erdal Kaya ve yakın arkadaş grubuyla birlikte teknede düzenlenen özel bir gece kutlamasıyla karşılamıştır.
Yasemin Allen kiminle evlidir ve nikahı nerede kıyılmıştır?
Yasemin Allen, Erdal Kaya ile Amerika'nın Las Vegas kentinde gerçekleştirilen sade ve sessiz sedasız bir nikah töreniyle evlenmiştir.
Yasemin Allen hangi dizilerde rol almıştır?
Ünlü oyuncu kariyeri boyunca "Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Dokuz Oğuz", "Bahar" ve "Arka Sokaklar" gibi dikkat çeken yapımlarda rol almıştır.