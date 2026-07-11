"Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Dokuz Oğuz", "Bahar" ve "Arka Sokaklar" gibi birçok yapımda rol alan Yasemin Kay Allen, hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla magazin dünyasının yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak teknede kutladığı doğum günüyle gündeme geldi.