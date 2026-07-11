Derbi tribünündeki tezahüratlar yargıya taşınmıştı: Oyuncu Şevket Çoruh'a para cezası
Geçen sezon tribünden takip ettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki küfürlü tezahüratları nedeniyle eleştirilen oyuncu Şevket Çoruh hakkında yürütülen adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şevket Çoruh derbi soruşturmasında para cezası aldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu derbi mücadelesini tribünden takip eden oyuncu Şevket Çoruh hakkında adli işlem yapıldı. Çoruh hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMA GEREKÇESİ OLDU
Derbi mücadelesi esnasında Şevket Çoruh'un ağır hakaret içeren ifadelerle tezahürat yaptığı anlara ait video kayıtları sosyal medyada paylaşılarak geniş bir kitlenin tepkisini çekmişti. Görüntülerin aleni biçimde yayılmasının ve kullanıcılar tarafından eleştirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, müsabaka esnasındaki söz konusu fiiller nedeniyle şüpheli Şevket Çoruh hakkında "hakaret içeren tezahürat" suçu kapsamında resmi işlem başlattı.
6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya göre; 'spor alanlarında taraftarların grup halinde veya belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alma durumuna bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde şikayet şartı aranmaksızın failler hakkında para cezasına hükmolunur' maddesi soruşturmada yer aldı.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; savcılık tarafından şüpheli Şevket Çoruh'a küfür eyleminden dolayı yasa gereği ön ödeme önerisi sunuldu. Şevket Çoruh ön ödeme süresine uyarak 5 bin TL para cezasını yatırdı. Bunun üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.
MERAK EDİLENLER
Şevket Çoruh neden ceza aldı?
Geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünden hakaret içerikli tezahürat yaptığı anlara dair videoların yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde ceza almıştır.
Oyuncu Şevket Çoruh hangi kanuna göre yargılandı?
Şevket Çoruh hakkında yürütülen adli soruşturma, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Şevket Çoruh hapis cezası alacak mı?
Hayır. Savcılık tarafından sunulan yasal ön ödeme önerisi doğrultusunda 5 bin TL para cezasını süresi içinde ödeyen Şevket Çoruh hakkında takipsizlik kararı verilmiştir.