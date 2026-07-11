Derbi mücadelesi esnasında Şevket Çoruh'un ağır hakaret içeren ifadelerle tezahürat yaptığı anlara ait video kayıtları sosyal medyada paylaşılarak geniş bir kitlenin tepkisini çekmişti. Görüntülerin aleni biçimde yayılmasının ve kullanıcılar tarafından eleştirilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, müsabaka esnasındaki söz konusu fiiller nedeniyle şüpheli Şevket Çoruh hakkında "hakaret içeren tezahürat" suçu kapsamında resmi işlem başlattı.

6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya göre; 'spor alanlarında taraftarların grup halinde veya belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alma durumuna bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde şikayet şartı aranmaksızın failler hakkında para cezasına hükmolunur' maddesi soruşturmada yer aldı.