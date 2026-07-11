"Yapay zekayı bu işler için seviyorum" Ebru Gündeş çocukluğuyla el ele kırlara çıktı
Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçmişe nostaljik bir yolculuk yaptı. Şimdiki haliyle çocukluk halini yan yana getiren Gündeş'in "Çocukluğum ve ben" notuyla paylaştığı video, kısa sürede dijital dünyada ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, yapay zeka teknolojisi kullanarak hazırladığı özel bir videoda, çocukluk fotoğrafı ile bugünkü halini bir araya getirdi.
Bugünkü hâliyle çocukluk hâlini el ele kırlarda yürürken gösteren bir video hazırlayan Ebru Gündeş'in nostaljik paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"YAPAY ZEKAYI BU İŞLER İÇİN SEVİYORUM"
Geçmiş ile bugünü aynı karede buluşturan Ebru Gündeş, dijital dünyada çokça konuşulan videosunun altına özel bir not eklemeyi de ihmal etmedi. Ünlü sanatçı, takipçileriyle paylaştığı videoya şu sözleri not düştü:
"Çocukluğum ve ben. Yapay zekayı bu işler için seviyorum"
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA AMELİYAT MASASINA YATMIŞTI
Güçlü sesi ve müzik kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda yaptırdığı yarım yüz gerdirme operasyonuyla da çok konuşulmuştu.
Geçirdiği estetik operasyonu gizlemeyerek sahnede hayranlarıyla paylaşan şarkıcı, dinleyicilerine şu ifadelerle seslenmişti:
"Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"
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Ebru Gündeş'in paylaştığı yapay zeka videosunun içeriği nedir?
Ebru Gündeş, yapay zeka teknolojisi kullanarak çocukluk fotoğrafı ile bugünkü halini el ele kırlarda yürürken gösteren nostaljik bir video hazırlayıp paylaşmıştır.
Ebru Gündeş son paylaşımına hangi notu düştü?
Ünlü şarkıcı, çocukluğuyla yan yana geldiği videonun altına "Çocukluğum ve ben. Yapay zekayı bu işler için seviyorum" notunu eklemiştir.
Ebru Gündeş yakın zamanda hangi estetik operasyonu geçirmiştir?
Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı olan Ebru Gündeş, bu operasyonu sahnesinde hayranlarına "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle anlatmıştır.