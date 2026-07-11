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Ebru Gündeş'in paylaştığı yapay zeka videosunun içeriği nedir?

Ebru Gündeş, yapay zeka teknolojisi kullanarak çocukluk fotoğrafı ile bugünkü halini el ele kırlarda yürürken gösteren nostaljik bir video hazırlayıp paylaşmıştır.

Ebru Gündeş son paylaşımına hangi notu düştü?

Ünlü şarkıcı, çocukluğuyla yan yana geldiği videonun altına "Çocukluğum ve ben. Yapay zekayı bu işler için seviyorum" notunu eklemiştir.

Ebru Gündeş yakın zamanda hangi estetik operasyonu geçirmiştir?

Geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı olan Ebru Gündeş, bu operasyonu sahnesinde hayranlarına "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle anlatmıştır.