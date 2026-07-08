Eda Erol'un oğlu Baran büyüyor! Esra Erol'a esprili gönderme: "Meslek aşkı işinde başarılı herkeste var"
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz ay dünyaya getirdiği oğlu Baran'ın son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Erol, paylaşımında ablası Esra Erol'a yaptığı esprili göndermeyle de dikkat çekti. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medya adından söz ettirmeye devam ediyor.
YENİ DOĞAN OĞLUNU PAYLAŞTI
Geçtiğimiz ay ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Eda Erol, oğlu Baran'ın son halini takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
ESRA EROL'A ESPRİLİ GÖNDERME
Paylaşımında ablası Esra Erol'a da esprili bir göndermede bulunan Eda Erol, "Birileri program çekimi nedeniyle doğumu dakikalar ile kaçırdı. Meslek aşkı işinde başarılı herkeste var demek ki." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Eda Erol ile pilot Ekrem Karaçayır, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı düğünde Eda Erol, gelinliği ve zarafetiyle büyük beğeni toplamıştı.
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Eda Erol, bu haberle sevenlerini de sevince boğmuştu.
ÇİFTİN BEBEK HEYECANI OBJEKTİFLERE YANSIDI
Hamilelik sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan çift, düzenledikleri cinsiyet belirleme partisinde bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, çiftin heyecanı da objektiflere yansımıştı.
13 Haziran'da suda doğum yapan Eda Erol, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Doğumun ardından yaptığı ilk paylaşımda oğluna Baran adını verdiklerini açıklayan Erol, anne olmanın mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.