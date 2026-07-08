Eda Erol'un oğlu Baran büyüyor! Esra Erol'a esprili gönderme: "Meslek aşkı işinde başarılı herkeste var"

NE OLMUŞTU?

Eda Erol ile pilot Ekrem Karaçayır, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı düğünde Eda Erol, gelinliği ve zarafetiyle büyük beğeni toplamıştı.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Eda Erol, bu haberle sevenlerini de sevince boğmuştu.