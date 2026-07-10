Mısır'da Piramitler önünde teklif etmişti: Oyuncu Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nişanlandı
Mısır'da evlilik teklifi alan Başak Çoruh ile oyuncu Doğaç Yıldız nişanlandı. İstanbul'daki sade törenden özel anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Mısır'da Piramitler'in önünde aldığı romantik evlilik teklifine "evet" yanıtını veren Başak Çoruh ile oyuncu Doğaç Yıldız, ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdı. Mutlu çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. İstanbul'da düzenlenen törende yüzükleri takılan ikilinin mutluluğu gözlerinden okundu.
İSTANBUL'DA SADE NİŞAN TÖRENİ
2006-2008 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan 'İki Aile' dizisinde canlandırdığı 'Efe' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Doğaç Yıldız, Mısır gezisi sırasında sevgilisi Başak Çoruh'a romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Bu unutulmaz anların ardından evlilik kararı alan çift, İstanbul'da aile bağlarını resmiyete döktü. Yakın arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı nişan töreninde çift, evlilik yolundaki bu özel günü sevdikleriyle birlikte kutladı.
SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Çift, yüzük taktıkları özel anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı alan Doğaç Yıldız, paylaşımına şu notu ekledi:
Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler.
Nişan fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek tebrik yağmuruna tutuldu.Doğaç Yıldız’dan evlilik teklifi: Piramitler şahit oldu!
MERAK EDİLENLER
Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh nerede nişanlandı?
Çift, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Doğaç Yıldız evlilik teklifini nerede yapmıştı?
Oyuncu Doğaç Yıldız, sevgilisi Başak Çoruh'a Mısır gezisi sırasında Piramitler'in önünde evlilik teklif etmişti.
Doğaç Yıldız hangi diziyle tanınmıştı?
Doğaç Yıldız, 2006-2008 yılları arasında ekranlara gelen 'İki Aile' dizisinde canlandırdığı 'Efe' karakteriyle tanınmıştı.