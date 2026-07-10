Mısır'da Piramitler'in önünde aldığı romantik evlilik teklifine "evet" yanıtını veren Başak Çoruh ile oyuncu Doğaç Yıldız, ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdı. Mutlu çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. İstanbul'da düzenlenen törende yüzükleri takılan ikilinin mutluluğu gözlerinden okundu.