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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı iddia edildi. "Başak Dizer hamile mi?" sorusu ayyuka çıkarken ünlü çift cephesinden açıklama geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

TATLITUĞ ÇİFTİ BEBEK BEKLİYOR

Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin bir kız bebek beklediği öne sürüldü.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt EfeKıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe

ÜNLÜ ÇİFTTEN AÇIKLAMA

Başak Dizer'in 5 aylık hamile olduğu iddia edilirken ünlü çift cephesinden beklenen açıklama geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başark Dizer çifti, söz konusu iddiaları yalanladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi?-4 Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi?-5 Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi?-6
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