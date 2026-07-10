Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi?
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı iddia edildi. "Başak Dizer hamile mi?" sorusu ayyuka çıkarken ünlü çift cephesinden açıklama geldi.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.
TATLITUĞ ÇİFTİ BEBEK BEKLİYOR
Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin bir kız bebek beklediği öne sürüldü.
ÜNLÜ ÇİFTTEN AÇIKLAMA
Başak Dizer'in 5 aylık hamile olduğu iddia edilirken ünlü çift cephesinden beklenen açıklama geldi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başark Dizer çifti, söz konusu iddiaları yalanladı.
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Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin