"PİRAMİT" MODASI MI BAŞLIYOR?

Magazin dünyasında son dönemde yurt dışı teklifleri oldukça popüler olsa da, Doğaç Yıldız'ın "Piramitler" tercihi hem mistik hem de oldukça görkemli bir seçim olmuş. Genelde teknede veya klasik Avrupa şehirlerinde görmeye alışık olduğumuz evlilik teklifi sahnelerine, Mısır'ın bu egzotik havası farklı bir soluk getirdi.