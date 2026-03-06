Doğaç Yıldız, sevgilisi Başak Çoruh ile çıktığı Mısır tatilini hayatının en özel anına dönüştürdü. Şu sıralar Güller ve Günahlar dizisindeki Mustafa karakteriyle adından söz ettiren Yıldız, dünyanın yedi harikasından biri olan piramitlerin büyüleyici atmosferinde romantizmin zirvesine çıktı. Tarihi dokunun içinde sevgilisinin önünde diz çöken oyuncu, evlilik teklifiyle Başak Çoruh'u ayağını yerden kesti.
Piramitlerin gölgesinde aşk: Doğaç Yıldız’dan Mısır’da sürpriz teklif!
PİRAMİTLER ŞAHİT OLDU: "EVET!"
Mısır gezisi sırasında gerçekleşen bu sürpriz teklifte, Doğaç Yıldız geleneksel bir romantizmle diz çökerek yüzüğü uzattı. Başak Çoruh'un bu hamle karşısında büyük mutluluk yaşadığı ve teklife hiç düşünmeden "Evet" yanıtını verdiği öğrenildi. Çiftin bu mutlu anları, Mısır'ın binlerce yıllık tarihiyle birleşince ortaya adeta film karelerini aratmayan görüntüler çıktı.
Doğaç Yıldız, bu özel saniyeleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Paylaşım, kısa sürede sanat dünyasından ve hayranlarından binlerce beğeni ve tebrik mesajı topladı.
"PİRAMİT" MODASI MI BAŞLIYOR?
Magazin dünyasında son dönemde yurt dışı teklifleri oldukça popüler olsa da, Doğaç Yıldız'ın "Piramitler" tercihi hem mistik hem de oldukça görkemli bir seçim olmuş. Genelde teknede veya klasik Avrupa şehirlerinde görmeye alışık olduğumuz evlilik teklifi sahnelerine, Mısır'ın bu egzotik havası farklı bir soluk getirdi.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Doğaç Yıldız evleniyor mu?
Ünlü oyuncu Doğaç Yıldız, sevgilisi Başak Çoruh'a evlilik teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştır.
Evlilik teklifi nerede yapıldı?
Teklif, çiftin birlikte gittiği Mısır seyahati sırasında tarihi piramitlerin önünde gerçekleşmiştir.
Doğaç Yıldız hangi dizide oynuyor?
Oyuncu şu anda "Güller ve Günahlar" dizisinde Mustafa karakterini canlandırmaktadır.