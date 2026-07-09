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Mutlu evliliklerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve büyük kitleler tarafından yakından takip edilen çift, bu kez çıktıkları bir uçak seyahati sırasında çekilen oldukça sade ama bir o kadar da romantik bir kareyle gündeme geldi.