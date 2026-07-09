Ebru Şahin paylaştı herkes o detaya kilitlendi! Milli basketbolcu Cedi Osman'dan aşk dolu bakış
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinden ezber bozan bir seyahat pozu geldi. Ünlü oyuncunun yayınladığı karede, milli basketbolcunun eşine aşk dolu bakışları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medyada paylaştıkları son fotoğrafla yine adlarından söz ettirmeyi başardı.
Mutlu evliliklerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve büyük kitleler tarafından yakından takip edilen çift, bu kez çıktıkları bir uçak seyahati sırasında çekilen oldukça sade ama bir o kadar da romantik bir kareyle gündeme geldi.
SEYAHAT ESNASINDA HAYRANLIK DOLU BAKIŞ
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, kendi kişisel sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çıktığı yolculuktan özel bir anı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan fotoğrafta, yolculuk esnasında yan koltuğunda oturan eşine kilitlenen Cedi Osman'ın aşk dolu bakışları dikkat çekti.
Milli basketbolcunun eşine karşı sergilediği o duru ve hayranlık dolu tavır, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede fark edilerek beğeni yağmuruna tutuldu. Popüler kareye hayranları tarafından "Gerçek aşk bu olsa gerek" şeklinde binlerce yorum yapıldı.
ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK HİKAYESİ
Gözde çiftin bu imrenilen birlikteliği, 2022 yılında atılan resmi imzalarla kalıcı hale gelmişti. Ebru Şahin ile Cedi Osman, 1 Temmuz 2022 tarihinde Kuzey Makedonya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Ohrid kentinde düzenlenen samimi bir törenle dünyaevine girmişti.
Makedonya'daki nikah töreninin hemen ardından Türkiye'ye dönen ikili, 7 Temmuz tarihinde ise Çeşme'de yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı oldukça görkemli bir düğün organizasyonuna imza atmıştı.
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