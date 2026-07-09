Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; 7 yıldır süren mahkemeler ve bilirkişi raporları üzerine 'İyi Ki Doğdun' şarkısı için Dokuz Sekiz Müzik'e verdiği genel muvafakatname olmasına rağmen şirketin, şarkının ve projenin tüm haklarının kendisine devredildiği iddialarına karşı Dilek Kavraal, sert konuştu.

Kavraal, şunları söyledi:

İçinde devir kelimesi geçmeyen ve hiçbir devir sözleşmesi özelliğini tanımayan bir kağıt parçasıyla bunlar benim projeme çökmeye çalışıyorlar. Bu kağıt parçası standart bir uygulamadır tıpkı kira kontratı gibi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün sanatçıların yapım şirketlerine bir eserin yayınlanması için verdiği standart bir yazıdır. Eğer bu yazı mahkeme kararıyla devir belgesi niteliğine geçerse bundan sonrası ortalık toz duman olacak. Ondan sonra kim eserine nasıl sahip çıkabilecek. Bu davayı yıllarca oraya buraya çekmeye çalıştılar vakit geçirdiler. 'Bize ait eseri kullanıyor' dediler. Tespitler, bilirkişi raporları, onlar bunlar yıllarca sürdü ve sürüyor. Bilirkişi raporuyla herkes her istediğini yaptırabilir hale gelmiş ve bir sürü kötü niyetli yapımcının bu konuda yaptıkları korkunç örnekler var. Korkunç dalavereler var. Gariban sanatçının hakkını koruyacak hiçbir şey yok. Hakimler, bilirkişi raporlarına göre karar veriyor, yani konuyu incelemiyorlar bile... Benim gibi bir sürü mağdur var. Böyle giderse gerçekten hiçbir bestecinin elinde bestesi kalmayacak. Alavere dalavere, bilirkişi raporu ile istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Benim eserime bu kadar ısrarla el koymaya çalışmalarının sebebini zaten bütün ülke biliyor. Yani Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok dinlenen ve en çok dinlenmeye devam eden şarkısı... Bu bir çökme operasyonu ama yanlış kişiye çattılar. Ben sağlığımı kaybettim ama eserimi kaybetmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim