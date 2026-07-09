Milyarlarca dinlenen o şarkı için mahkemelik olmuşlardı! Dilek Kavraal: "Sağlığımı kaybettim eserimi kaybetmeyeceğim"
Doğum günlerinin vazgeçilmezi olan "İyi Ki Doğdun" şarkısının bestecisi ve yorumcusu Dilek Kavraal, yapım şirketiyle 7 yıldır süren hukuk mücadelesi hakkında konuştu. Kanser tedavisi gören sanatçı, müzik dünyasında emsal teşkil edebilecek dava için "Sağlığımı kaybettim ama eserimi kaybetmeyeceğim" dedi.
Türkiye'de hemen her isme uyarlanarak dijital platformlarda milyarlarca dinlenme elde eden "İyi Ki Doğdun" şarkısının besteci ve şarkıcısı Dilek Kavraal'ın, Dokuz Sekiz Müzik şirketine karşı başlattığı hukuk mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Bir yandan da kanser hastalığıyla mücadele eden sanatçı, 7 yıldır mahkeme koridorlarında devam eden dava süreci ve bilirkişi raporları hakkında açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz yıllarda Dilek Kavraal, 'İyi Ki Doğdun' şarkısının tüm haklarına sahip olduğunu fakat Dokuz Sekiz Müzik şirketinin kendisinden habersiz bir şekilde şarkıyı internet üzerinden satışa çıkarıp haksız kazanç elde ettiğini öne sürmüş ve şarkının yer aldığı bu siteye erişimin engellenmesini talep ederek suç duyurusunda bulunmuştu.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; 7 yıldır süren mahkemeler ve bilirkişi raporları üzerine 'İyi Ki Doğdun' şarkısı için Dokuz Sekiz Müzik'e verdiği genel muvafakatname olmasına rağmen şirketin, şarkının ve projenin tüm haklarının kendisine devredildiği iddialarına karşı Dilek Kavraal, sert konuştu.
Kavraal, şunları söyledi:
İçinde devir kelimesi geçmeyen ve hiçbir devir sözleşmesi özelliğini tanımayan bir kağıt parçasıyla bunlar benim projeme çökmeye çalışıyorlar. Bu kağıt parçası standart bir uygulamadır tıpkı kira kontratı gibi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün sanatçıların yapım şirketlerine bir eserin yayınlanması için verdiği standart bir yazıdır. Eğer bu yazı mahkeme kararıyla devir belgesi niteliğine geçerse bundan sonrası ortalık toz duman olacak. Ondan sonra kim eserine nasıl sahip çıkabilecek. Bu davayı yıllarca oraya buraya çekmeye çalıştılar vakit geçirdiler. 'Bize ait eseri kullanıyor' dediler. Tespitler, bilirkişi raporları, onlar bunlar yıllarca sürdü ve sürüyor. Bilirkişi raporuyla herkes her istediğini yaptırabilir hale gelmiş ve bir sürü kötü niyetli yapımcının bu konuda yaptıkları korkunç örnekler var. Korkunç dalavereler var. Gariban sanatçının hakkını koruyacak hiçbir şey yok. Hakimler, bilirkişi raporlarına göre karar veriyor, yani konuyu incelemiyorlar bile... Benim gibi bir sürü mağdur var. Böyle giderse gerçekten hiçbir bestecinin elinde bestesi kalmayacak. Alavere dalavere, bilirkişi raporu ile istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Benim eserime bu kadar ısrarla el koymaya çalışmalarının sebebini zaten bütün ülke biliyor. Yani Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok dinlenen ve en çok dinlenmeye devam eden şarkısı... Bu bir çökme operasyonu ama yanlış kişiye çattılar. Ben sağlığımı kaybettim ama eserimi kaybetmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim
DAVA HAKKINDA MERAK EDİLENLER
"İyi Ki Doğdun" şarkısının davası kaç yıldır sürüyor?
Dilek Kavraal ile yapım şirketi arasındaki bu hukuk mücadelesi mahkeme koridorlarında ve bilirkişi raporları eşliğinde 7 yıldır devam etmektedir.
Dilek Kavraal davanın sektörel etkisi hakkında ne söyledi?
Kavraal, söz konusu belgenin bir devir belgesi niteliği kazanması durumunda müzik dünyasında emsal teşkil edeceğini belirterek, "Eğer bu yazı mahkeme kararıyla devir belgesi niteliğine geçerse bundan sonrası ortalık toz duman olacak. Ondan sonra kim eserine nasıl sahip çıkabilecek" ifadesini kullanmıştır.