Türkan Şoray kızı Yağmur Ünal ile 7 yıl sonra aynı bankta
Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile 7 yıl arayla verdiği ikonik pozu paylaştı. Simi Adası'ndaki aynı bankta 2019 ve 2026 yıllarında çekilen iki kareyi yan yana getiren Sultan, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde tekne tatiliyle adından söz ettiren Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, bu kez kızı Yağmur Ünal ile gerçekleştirdiği hem güncel hem nostaljik bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan usta sanatçı, dijital albümünden çıkardığı kareleri bir araya getirdi.
2019 VE 2026 KARELERİ YAN YANA
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile birlikte 2019 yılında Simi Adası'nda aynı bankta oturdukları anı, 2026 yılında aynı noktada verdikleri yeni pozla taçlandırdı. Yıllar sonra adayı yeniden ziyaret eden anne-kız, geçmişteki anılarını aynı noktada tazeledi.
Şoray'ın sosyal medya hesabından yan yana getirdiği bu iki kare, kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken, her iki fotoğraftaki anne-kızın uyumu ve değişmeyen zarafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
YILLAR SONRA GELEN NOSTALJİK TEKRAR
Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal hangi yıllarda fotoğraf çekilmiştir?
Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal, Simi Adası'ndaki aynı bankta 2019 ve 2026 yıllarında fotoğraf çektirmişlerdir.
Türkan Şoray nostaljik paylaşımını nerede yapmıştır?
Usta sanatçı Türkan Şoray, kızıyla çektiği bu nostaljik fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştır.
Türkan Şoray ve Yağmur Ünal fotoğrafları nerede çekilmiştir?
Anne-kızın 7 yıl arayla aynı pozu verdiği fotoğraflar Simi Adası'nda bir bankta çekilmiştir.