Türkan Şoray kızı Yağmur Ünal ile 7 yıl sonra aynı bankta

Geçtiğimiz günlerde tekne tatiliyle adından söz ettiren Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, bu kez kızı Yağmur Ünal ile gerçekleştirdiği hem güncel hem nostaljik bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan usta sanatçı, dijital albümünden çıkardığı kareleri bir araya getirdi.