Şair Ahmet Telli tedavi gördüğü hastanede entübe edildi
Şair ve yazar Ahmet Telli’nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve tedavisinde entübasyon sürecine geçildiği açıklandı. Gelişmeyi ortak bir açıklamayla duyuran Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, şairin durumunu ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini belirtti.
Toplumcu gerçekçi şair Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
"BUGÜN İTİBARİYLE ENTÜBE EDİLMİŞTİR"
Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, şairin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada, Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni ve kritik bir sürece girildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Şair Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78'liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz.
AHMET TELLİ KİMDİR?
2 Aralık 1946'da Çankırı'da doğan Ahmet Telli, Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdikten sonra uzun yıllar Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı.
1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiir akımının ikinci kuşağında yer alan şair, "Hüznün İsyan Olur" kitabı ile Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'nü, "Saklı Kalan" ile Yazko Şiir Özendirme Ödülü'nü ve "Nida" adlı eseriyle Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü kazandı.
Kendine has üslubuyla Türk şiirinde derin izler bırakan yazarın çok sayıda dergide yazı ve şiirleri yayımlanmıştır.
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