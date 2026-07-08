Şair Ahmet Telli tedavi gördüğü hastanede entübe edildi

Ahmet Telli / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"BUGÜN İTİBARİYLE ENTÜBE EDİLMİŞTİR"

Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, şairin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni ve kritik bir sürece girildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Şair Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78'liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz.