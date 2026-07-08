Oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakımda

Sektördeki profesyonel oyunculuk yolculuğuna 1983 senesinde adım atan Gültekin, uzun yıllar boyunca hem televizyon ekranlarında hem de tiyatro sahnelerinde birçok projede yer aldı.

Geniş kitleler tarafından özellikle "Kuruntu Ailesi", "Yasemince", "Aslı ile Kerem", "Dadı" ve "Çiçek Taksi" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan sanatçı, sadece oyunculuğuyla değil seslendirme dünyasındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi. Çok sayıda yabancı sinema ve dizi projesinde seslendirme sanatçılığı yapan usta isim, dünyaca ünlü "Şirinler" çizgi filmindeki "Şirine" karakterinin Türkçe sesi olarak hafızalarda yer edindi.

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