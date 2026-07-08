Oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakımda
Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Ruhsar Gültekin, aniden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Operasyonun ardından ünlü oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Gültekin’in sağlık durumuyla ilgili bilgileri meslektaşı Parla Şenol paylaştı.
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin, ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılarak acil operasyona alındı. Beyin kanaması geçirdiği saptanan usta sanatçının ameliyat sonrasında yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulduğu paylaşıldı.
Edinilen bilgilere göre Ruhsar Gültekin, aniden başlayan yoğun baş ağrısı ve beraberinde görülen kusma şikayetleri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu.
PARLA ŞENOL: "TÜM DUALARIM ONUNLA VE AİLESİYLE"
Gültekin'in sağlık durumuyla ilgili bilgileri meslektaşı Parla Şenol paylaştı. Kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme mesajı yayımlayan Şenol, şu ifadeleri kullandı:
Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an Küçükçekmece Acıbadem'de yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle.
ŞİRİNE'NİN SESİ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI
30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da gözlerini açan usta sanatçı Ruhsar Gültekin'in resmi kayıtlardaki asıl adı Ruhsar Senyücel'dir. Henüz çok küçük yaşlardayken tiyatro eğitimleri almaya başlayarak sanata adım atan oyuncu, akademik eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü çatısı altında tamamladı.
Sektördeki profesyonel oyunculuk yolculuğuna 1983 senesinde adım atan Gültekin, uzun yıllar boyunca hem televizyon ekranlarında hem de tiyatro sahnelerinde birçok projede yer aldı.
Geniş kitleler tarafından özellikle "Kuruntu Ailesi", "Yasemince", "Aslı ile Kerem", "Dadı" ve "Çiçek Taksi" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan sanatçı, sadece oyunculuğuyla değil seslendirme dünyasındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi. Çok sayıda yabancı sinema ve dizi projesinde seslendirme sanatçılığı yapan usta isim, dünyaca ünlü "Şirinler" çizgi filmindeki "Şirine" karakterinin Türkçe sesi olarak hafızalarda yer edindi.