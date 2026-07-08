Ece İrtem'in ölüm nedeni kesinleşti! Adli Tıp raporu gerçeği ortaya çıkardı
"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan ve henüz 35 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in adli tıp raporu tamamlandı. Vefatının ardından gündeme gelen "maymun ısırığına bağlı enfeksiyon" iddialarını inceleyen adli birimler, hazırlanan rapor neticesinde genç oyuncunun kesin ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğunu tespit etti.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
15 Haziran'da henüz 35 yaşındayken yaşamını yitiren oyuncunun ölüm nedenine ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.
İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunan Ece İrtem'in ölümüne ilişkin uzun süredir devam eden incelemeler sonucunda, kesin ölüm nedeni netlik kazandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, genç oyuncunun alkol (etil alkol) zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Raporda, oyuncunun ölümüyle Tayland seyahatinde yaşandığı öne sürülen maymun ısırığı arasında herhangi bir bağlantıya rastlanmadı.
"MAYMUN ISIRIĞI" İDDİASI
Oyuncunun vefatının ardından ölüm nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle İrtem'in yaşamını yitirmeden kısa süre önce Tayland'a yaptığı seyahat sırasında bir maymun tarafından ısırıldığı ve bu nedenle enfeksiyon ya da kan zehirlenmesi (sepsis) yaşamış olabileceği öne sürülmüştü.
Soruşturma kapsamında Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da dosyaya sunduğu dilekçede, Tayland seyahati sırasında yaşandığı iddia edilen maymun saldırısına dikkat çekmişti. Bu iddia üzerine adli birimler, oyuncunun kollarındaki yara izlerini incelemeye alırken, söz konusu bulguların ölümle doğrudan bağlantısı olup olmadığı araştırıldı.
ECE İRTEM KİMDİR?
14 Haziran 1991'de Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a yerleşen oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne eğitimi aldı.
Başarılı oyuncu kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti", "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok sevilen yapımda rol aldı.