Ece İrtem'in ölüm nedeni kesinleşti! Adli Tıp raporu gerçeği ortaya çıkardı

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Raporda, oyuncunun ölümüyle Tayland seyahatinde yaşandığı öne sürülen maymun ısırığı arasında herhangi bir bağlantıya rastlanmadı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunan Ece İrtem'in ölümüne ilişkin uzun süredir devam eden incelemeler sonucunda, kesin ölüm nedeni netlik kazandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, genç oyuncunun alkol (etil alkol) zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

"MAYMUN ISIRIĞI" İDDİASI

Oyuncunun vefatının ardından ölüm nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle İrtem'in yaşamını yitirmeden kısa süre önce Tayland'a yaptığı seyahat sırasında bir maymun tarafından ısırıldığı ve bu nedenle enfeksiyon ya da kan zehirlenmesi (sepsis) yaşamış olabileceği öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da dosyaya sunduğu dilekçede, Tayland seyahati sırasında yaşandığı iddia edilen maymun saldırısına dikkat çekmişti. Bu iddia üzerine adli birimler, oyuncunun kollarındaki yara izlerini incelemeye alırken, söz konusu bulguların ölümle doğrudan bağlantısı olup olmadığı araştırıldı.