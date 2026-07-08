Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu
"Taşacak Bu Deniz" dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ile Zeynep Atılgan'ın sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü. Birlikte Bodrum'da tatil yapan çift, dönüş yolunda Milas-Bodrum Havalimanı'nda ilk kez objektiflere yakalandı. İkilinin hem ilişkileriyle ilgili açıklamaları hem de Zeynep Atılgan'ın yaklaşık 101 bin TL'lik elbisesi magazin gündemine damga vurdu.
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Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin