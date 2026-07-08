Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin. Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla."