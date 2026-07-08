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Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde birlikte rol alan Ali Öner ile Zeynep Atılgan'ın sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü. Birlikte Bodrum'da tatil yapan çift, dönüş yolunda Milas-Bodrum Havalimanı'nda ilk kez objektiflere yakalandı. İkilinin hem ilişkileriyle ilgili açıklamaları hem de Zeynep Atılgan'ın yaklaşık 101 bin TL'lik elbisesi magazin gündemine damga vurdu.

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Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Gökhan rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ali Öner, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Öner, Livanur Aydın ile 2025 Ağustos'ta nişanlandı. İkili birlikteliklerini kısa süre sonra noktaladı.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Ali Öner'in, aynı dizide birlikte rol aldığı Zeynep Atılgan ile yeni bir aşka yelken açtığı dizinin sezon finali partisinde ortaya çıktı. Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde baş başa tatil yapan ünlü çift, ilk kez havalimanında yan yana görüntülendi.

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Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Zeynep Atılgan ve Ali Öner, tatil boyunca samimi halleriyle dikkat çekti. Tatillerini tamamlayan sevgililer, İstanbul'a dönmek üzere geldikleri Milas-Bodrum Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Aşkları rol aldıkları "Taşacak Bu Deniz" setinde başlayan iki oyuncu, muhabirlerin ilişkilerine dair yönelttiği sorularla karşılaştı.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Özel hayatları hakkında konuşmaktan kaçınan ve çekingen tavırlar sergileyen Zeynep Atılgan, sorular karşısında "Her şey çok güzel" yanıtını vermekle yetindi. Atılgan, rol aldıkları yapım için de "Önümüzdeki dönemde de devam edecek" açıklamasında bulunarak dizinin yeni sezonda süreceğinin haberini verdi.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Güzel oyuncu, rol arkadaşı Onur Dilber'in projeden çıkarılmasıyla ilgili yöneltilen soruyu ise yanıtsız bıraktı. Bu sırada araya giren Ali Öner, "Valizleri teslim etmemiz gerekiyor" diyerek sevgilisini muhabirlerin yanından uzaklaştırdı.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Çiçeği burnunda sevgililer, katıldıkları bir etkinlikte yan yana boy göstererek dikkatleri üzerine çekti. Gecede Ali Öner beyaz renklerin hakim olduğu şık bir kombin tercih ederken, Zeynep Atılgan ise straplez yaka mini bir elbise ile kameraların karşısına geçti.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Çizgili tasarıma sahip bu iddialı elbisenin fiyatının tam 100 bin 980 TL olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun tek bir parça elbiseye ödediği bu dudak uçuklatan rakam, sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşuldu.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

İki oyuncu arasındaki aşk iddiaları ilk olarak, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin sezon finali yemeğinde başladı. Yemekte Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi bir şekilde dans ettiği anların sosyal medyada yayılması üzerine "set aşkı" iddiaları konuşulmaya başlanmıştı. Ali Öner'in Livanur Aydın ile olan nişanının hemen ardından bu görüntülerin çıkması, ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Tüm bu yaşananların ve iddiaların ardından Ali Öner, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu. Hakkındaki ihanet iddialarına kesin bir dille yanıt veren usta oyuncu, aynı zamanda Zeynep Atılgan ile olan ilişkisini de şu sözlerle ilan etti:

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

"Son birkaç gündür yazılanları okuyorum. İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu.

Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum dönüşünde kameralara yakalandı! Dudak uçuklatan elbise fiyatı da gündem oldu

Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin. Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla."

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin