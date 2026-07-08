Ahu ve Suat Sungur'un oğlu Ege milli takım kadrosuna davet edildi
Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Ahu ve Suat Sungur, oğulları Ege Yücel Sungur'un basketboldaki dev başarısıyla büyük bir gurur yaşadı. Potalarda "Duvar" lakabıyla fırtınalar estiren genç sporcu, FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milli Takımı aday kadrosuna davet edilerek aileye büyük bir sevinç yaşattı.
Ahu Sungur ve Suat Sungur, 2002 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini her daim gözlerden uzak tutmayı başaran oyuncu ikili, nikahtan üç sene sonra, yani 2005 yılında ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını tatmıştı.
Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen oyuncu çifti Ahu ve Suat Sungur, bu kez kendi projeleriyle değil, evlatlarının başarısıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin ve mutlu bir evlilik yürüten ünlü çiftin sporcu oğulları Ege Yücel Sungur, basketbol kariyerinde kariyerinin en önemli virajlarından birini döndü.
Potadaki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak ailesine büyük bir gurur yaşattı.
Genç sporcunun milli takım yolculuğundaki bu dev adım, başta oyuncu anne ve babası olmak üzere tüm yakın çevresi ile sevenleri tarafından sosyal medyada da büyük bir mutluluk ve tebrik mesajlarıyla karşılandı.
EGE YÜCEL SUNGUR'UN MİLLİ TAKIM DAVETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Ahu ve Suat Sungur'un oğlu Ege hangi milli takım kadrosuna davet edildi?
Genç basketbolcu Ege Yücel Sungur, FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmiştir.
Ahu ve Suat Sungur ne zaman evlendi ve oğulları ne zaman doğdu?
Oyuncu çift 2002 yılında dünyaevine girmiş, evliliklerinden üç yıl sonra (2005 yılında) oğulları Ege'yi kucaklarına almışlardır.
Ege Yücel Sungur'un basketbol dünyasındaki lakabı nedir?
Potadaki başarılı performansıyla tanınan genç yetenek, spor camiasında "Duvar" lakabıyla anılmaktadır.