Ahu ve Suat Sungur'un oğlu Ege milli takım kadrosuna davet edildi

Ahu Sungur ve Suat Sungur, 2002 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini her daim gözlerden uzak tutmayı başaran oyuncu ikili, nikahtan üç sene sonra, yani 2005 yılında ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Fotoğraflar: Sosyal medya Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen oyuncu çifti Ahu ve Suat Sungur, bu kez kendi projeleriyle değil, evlatlarının başarısıyla gündeme geldi. Uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin ve mutlu bir evlilik yürüten ünlü çiftin sporcu oğulları Ege Yücel Sungur, basketbol kariyerinde kariyerinin en önemli virajlarından birini döndü. Takvim Kaynak Tercihleri