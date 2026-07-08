HÜLYA KOÇYİĞİT'İN SPOR PAYLAŞIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Hülya Koçyiğit sosyal medyada kiminle spor yaptığı anları paylaştı?
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar (Demirağ) eşliğinde spor salonunda fitness yaptığı anları takipçileriyle paylaşmıştır.
Hülya Koçyiğit torunu için paylaşımında hangi ifadeyi kullandı?
Ünlü oyuncu, torunuyla birlikte gerçekleştirdiği egzersiz seansının ardından yaptığı paylaşıma, "Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" notunu düşmüştür.
Aslışah Alkoçlar anneannesinin spor paylaşımına ne yorum yaptı?
Aslışah Alkoçlar, usta sanatçının gönderisinin altına "Anneanneciğim seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün" yazarak yanıt vermiştir.
Hülya Koçyiğit sosyal medyada kiminle spor yaptığı anları paylaştı?
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar (Demirağ) eşliğinde spor salonunda fitness yaptığı anları takipçileriyle paylaşmıştır.
Hülya Koçyiğit torunu için paylaşımında hangi ifadeyi kullandı?
Ünlü oyuncu, torunuyla birlikte gerçekleştirdiği egzersiz seansının ardından yaptığı paylaşıma, "Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" notunu düşmüştür.
Aslışah Alkoçlar anneannesinin spor paylaşımına ne yorum yaptı?
Aslışah Alkoçlar, usta sanatçının gönderisinin altına "Anneanneciğim seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün" yazarak yanıt vermiştir.
*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.