Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımlayan Hülya Koçyiğit, paylaşımına torunuyla ilgili duygusal bir not da ekledi. Ünlü oyuncu, hayranlarının içini ısıtan bu özel karesinin altına şu ifadeleri yazdı:

"Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz... Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı."