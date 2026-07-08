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Genç kızlara taş çıkartan 78'lik çınar! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit spor salonundan paylaştı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar ile birlikte fitness yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Torununu spor hocası ilan eden Koçyiğit'in duygusal mesajına, Aslışah Alkoçlar'dan sevgi dolu bir yanıt geldi.

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Hülya Koçyiğit spor salonundan paylaştı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti. Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar'ın eşliğinde spor yaptığı anları paylaşarak duygularını dile getirdi.

Anneanne ile torun arasındaki güçlü bağ

Yaşam enerjisiyle her dönem takdir toplayan usta sanatçı, fitness salonunda torunuyla birlikte egzersiz yaptığı anları kişisel hesabından yayımladı. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu paylaşım, anneanne ile torun arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Hülya Koçyiğit: Bugün spor hocam canımın canı Aslışah’ımdı

Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımlayan Hülya Koçyiğit, paylaşımına torunuyla ilgili duygusal bir not da ekledi. Ünlü oyuncu, hayranlarının içini ısıtan bu özel karesinin altına şu ifadeleri yazdı:

"Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz... Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı."

Video Oynatma İkonu Hülya Koçyiğit'ten gençlik sırrı! Torunu Aslışah ile fitness yaptı
Aslışah Alkoçlar’dan sevgi dolu yorum

"HER ZAMAN İDOLÜMSÜN"

Usta sanatçının bu içten ve sevgi dolu paylaşımına, torunu Aslışah Alkoçlar'dan yanıt gecikmedi. Anneannesinin kendisine yönelik övgü dolu sözlerine kayıtsız kalamayan Alkoçlar, usta oyuncunun paylaşımının altına duygusal bir yorum bıraktı.

Aslışah Alkoçlar: Her zaman idolümsün

Hülya Koçyiğit'e olan hayranlığını dile getiren Aslışah Demirağ, şu kelimeleri kullandı: "Anneanneciğim seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün"

Hülya Koçyiğit’in spor yaptığı neşeli anlar

Usta sanatçının torunuyla birlikte spor yaptığı neşeli ve sağlıklı anlar, kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı alarak yoğun ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit’in spor paylaşımı hakkında merak edilenler

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN SPOR PAYLAŞIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hülya Koçyiğit sosyal medyada kiminle spor yaptığı anları paylaştı?

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar (Demirağ) eşliğinde spor salonunda fitness yaptığı anları takipçileriyle paylaşmıştır.

Hülya Koçyiğit torunu için paylaşımında hangi ifadeyi kullandı?

Ünlü oyuncu, torunuyla birlikte gerçekleştirdiği egzersiz seansının ardından yaptığı paylaşıma, "Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" notunu düşmüştür.

Aslışah Alkoçlar anneannesinin spor paylaşımına ne yorum yaptı?

Aslışah Alkoçlar, usta sanatçının gönderisinin altına "Anneanneciğim seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün" yazarak yanıt vermiştir.

Hülya Koçyiğit sosyal medyada kiminle spor yaptığı anları paylaştı?

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar (Demirağ) eşliğinde spor salonunda fitness yaptığı anları takipçileriyle paylaşmıştır.

Hülya Koçyiğit torunu için paylaşımında hangi ifadeyi kullandı?

Ünlü oyuncu, torunuyla birlikte gerçekleştirdiği egzersiz seansının ardından yaptığı paylaşıma, "Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" notunu düşmüştür.

Aslışah Alkoçlar anneannesinin spor paylaşımına ne yorum yaptı?

Aslışah Alkoçlar, usta sanatçının gönderisinin altına "Anneanneciğim seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün" yazarak yanıt vermiştir.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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