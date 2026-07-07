Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem kameralara yakalandı: "Bu yaz tatil yok iş var"

Doğan Savaş'ın haberine göre flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan güzel oyuncu, şaşkınlığını gizleyemedi. Cihangir sokaklarında sevimli dostunu dolaştıran İrem, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

ʺAltı Üstü İstanbulʺ Naz karakteri

"MUHTEŞEM BİR PROJEDEYİM"

Genç oyuncu, ''Dizi ve set devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diziye tepkiler çok güzel'' dedi.

Dizide Naz karakterine hayat veren oyuncu, ''Bu yaz işime odaklandım. Çok güzel başlayan, muhteşem bir projedeyim. Bu yaz tatil yok. İş var'' dedi.