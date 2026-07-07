Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem kameralara yakalandı: "Bu yaz tatil yok iş var"
atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Naz karakterine hayat veren güzel oyuncu Elçin Zehra İrem, Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan ve ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, "Muhteşem bir projedeyim, gelen tepkiler çok güzel" diyerek bu yazı sadece çalışmaya ayırdığını belirtti.
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncularından Elçin Zehra İrem, önceki akşam Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülendi.
GÜZEL OYUNCU KAMERALARA YAKALANDI
Doğan Savaş'ın haberine göre flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan güzel oyuncu, şaşkınlığını gizleyemedi. Cihangir sokaklarında sevimli dostunu dolaştıran İrem, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
"MUHTEŞEM BİR PROJEDEYİM"
Genç oyuncu, ''Dizi ve set devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diziye tepkiler çok güzel'' dedi.
Dizide Naz karakterine hayat veren oyuncu, ''Bu yaz işime odaklandım. Çok güzel başlayan, muhteşem bir projedeyim. Bu yaz tatil yok. İş var'' dedi.
"ALTI ÜSTÜ İSTANBUL" MİLYONLARI EKRANA KİLİTLEDİ
Altı Üstü İstanbul, dün yayınlanan dördüncü bölümü ile milyonları ekrana kilitledi. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla sosyal medyada gündem oldu.
Elçin Zehra İrem kimdir?
2002 yılında İstanbul'da doğan Elçin Zehra İrem, Türk oyuncu ve fotomodeldir. Lise eğitiminin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahne ve kamera önü oyunculuk eğitimi alan yetenekli isim, yapımcı ve oyuncu İlker İnanoğlu tarafından keşfedilerek profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.