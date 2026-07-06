Paris'teki romantik tekliften nikah masasına! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün düğün tarihi belli oldu

"AİLE ARASINDA OLACAK"

Düğünün ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin soruları yanıtlayan şarkıcı, nikah tarihi için eylül başını işaret etti. Habertürk'ün haberine göre hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bastık, şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz, yaz bitmeden bu işi yaparız. Tamamen aile arasında, oldukça sade bir tören olacak."

Çiftin yakın çevresinden gelen bilgilere göre, merakla beklenen bu sade nikah töreninin 2 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin