Paris'teki romantik tekliften nikah masasına! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün düğün tarihi belli oldu
2024 yılında başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile atv'nin sevilen dizisi A.B.İ. oyuncusu Serkay Tütüncü’nün düğün detayları netleşti. Geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te aldığı romantik evlilik teklifine "Evet" diyen Bastık, Çeşme'de görüntülendiği muhabirlere nikah tarihini müjdeleyerek, "Hazırlıklar başladı, yaz bitmeden bu işi yaparız" dedi.
Magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile atv'nin merakla takip edilen dizisi A.B.İ.'de avukat Yılmaz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Serkay Tütüncü, iki yıldır doludizgin devam eden birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanıyor.
PARİS'TE ROMANTİK TEKLİF
2024 yılında başladıkları ilişkileri ile magazin gündemine bomba gibi düşen ikili, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.
Zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini kendilerine hayran bırakan ünlü çift, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.
Serkay Tütüncü, bu romantik tatil sırasında sevgilisi Zeynep Bastık'a evlenme teklifi etmişti. Teklifi büyük bir mutlulukla kabul eden Bastık, bu özel anların ardından sevgilisiyle birlikte ilk mutluluk pozlarını paylaşmıştı.
ÇEŞME'DE MUTLULUK POZLARI
Yaz sezonunu birlikte geçiren ünlü çift, önceki gün Çeşme-Alaçatı'da objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren ikili, kendilerini fark eden muhabirleri kırmayarak poz verdi.
Fotoğraflarının çekilmesinin ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Zeynep Bastık, merakla beklenen düğün hazırlıklarına dair ilk detayları paylaştı.
"AİLE ARASINDA OLACAK"
Düğünün ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin soruları yanıtlayan şarkıcı, nikah tarihi için eylül başını işaret etti. Habertürk'ün haberine göre hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bastık, şu ifadeleri kullandı:
"Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz, yaz bitmeden bu işi yaparız. Tamamen aile arasında, oldukça sade bir tören olacak."
Çiftin yakın çevresinden gelen bilgilere göre, merakla beklenen bu sade nikah töreninin 2 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.