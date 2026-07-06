Yeşilçam'ın yıldızı Nuri Alço eşine "kırmızı noktalı" tatil yasağı: "İt var kopuk var gidemezsin"

Nuri Alço ise aynı samimiyetle, "Sen beni gönderir misin? " karşılığını verdi.

Videoda Burcu Alço, eşine "Ben tatile gidemez miyim? Geçen gün izin vermedin. Ben sensiz mi tatile gidemem? Yoksa ben gidemez miyim?" diye sordu.

Paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken çiftin bu kez tatil diyalogu takipçilerini güldürdü.

Nuri Alço ve eşi Burcu Alço'nun son paylaşımı

"İT VAR KOPUK VAR"

Burcu Alço'nun, "Tabii ki gönderirim, zaten gidiyorsun." demesi üzerine usta oyuncu bu kez "O zaman yarın gidiyorum" dedi.

Eşi Burcu Alço ise gülerek "Yok yok vazgeçtim" diyerek gidememesinin sebebini sordu.

Ünlü oyuncu,"Olmaz gidemezsin. Kırmızı nokta. İt var, kopuk var, her türlü insan var." sözleriyle eşine takıldı.

Çift arasındaki doğal diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce yorum aldı.

NE OLMUŞTU?

Nuri Alço ile Burcu Alço daha önce de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Çiftin yayımladığı bir başka videoda Burcu Alço, eşine "En sevdiğin ve en sevmediğin huyum ne?" sorusunu yöneltmişti.

Nuri Alço, eşinin en sevmediği özelliğini esprili bir dille, "Bir konuyu uzatıyorsun, hiç bitmiyor." sözleriyle anlatırken, en beğendiği yönlerini ise övgü dolu ifadelerle sıralamıştı.