Yeşilçam'ın yıldızı Nuri Alço eşine "kırmızı noktalı" tatil yasağı: "İt var kopuk var gidemezsin"
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Alço ile çektiği eğlenceli tatil videosuyla sosyal medyayı salladı. Eşinin "Sensiz tatile gidemez miyim?" sorusuna esprili bir yanıt veren usta oyuncu, "Olmaz, kırmızı nokta! Dışarıda her türlü insan var" diyerek takıldı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, eşi Burcu Alço ile birlikte çektiği eğlenceli videoyla sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
YEŞİLÇAM'IN USTA İSMİNİN KIRMIZI NOKTASI
Paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken çiftin bu kez tatil diyalogu takipçilerini güldürdü.
Videoda Burcu Alço, eşine "Ben tatile gidemez miyim? Geçen gün izin vermedin. Ben sensiz mi tatile gidemem? Yoksa ben gidemez miyim?" diye sordu.
Nuri Alço ise aynı samimiyetle, "Sen beni gönderir misin?" karşılığını verdi.
"İT VAR KOPUK VAR"
Burcu Alço'nun, "Tabii ki gönderirim, zaten gidiyorsun." demesi üzerine usta oyuncu bu kez "O zaman yarın gidiyorum" dedi.
Eşi Burcu Alço ise gülerek "Yok yok vazgeçtim" diyerek gidememesinin sebebini sordu.
Ünlü oyuncu,"Olmaz gidemezsin. Kırmızı nokta. İt var, kopuk var, her türlü insan var." sözleriyle eşine takıldı.
Çift arasındaki doğal diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce yorum aldı.
NE OLMUŞTU?
Nuri Alço ile Burcu Alço daha önce de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Çiftin yayımladığı bir başka videoda Burcu Alço, eşine "En sevdiğin ve en sevmediğin huyum ne?" sorusunu yöneltmişti.
Nuri Alço, eşinin en sevmediği özelliğini esprili bir dille, "Bir konuyu uzatıyorsun, hiç bitmiyor." sözleriyle anlatırken, en beğendiği yönlerini ise övgü dolu ifadelerle sıralamıştı.
"HİZMETKARINIZIM EFENDİM"
Burcu Alço'nun anlayışlı olduğunu söyleyen usta oyuncu, "Ne sevdiğimi biliyor, ona göre davranıyor." diyerek eşinden övgüyle bahsetmişti.
Sohbet sırasında Burcu Alço'nun, "Hizmetkarınızım efendim." sözleri de sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Çift arasındaki bu eğlenceli atışma bazı kullanıcılar tarafından mizahi bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu ifadeleri eleştirmişti.
DİKKAT ÇEKEN 33 YAŞ FARKI
Yaklaşık 33 yaş farkına rağmen mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken Nuri Alço ve Burcu Alço, uzun yıllar süren ilişkilerini 2 Temmuz 2020'de Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlilikle taçlandırmıştı.
O günden bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen çift, doğal tavırları ve samimi diyaloglarıyla magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.
Nuri Alço kimdir?
Nuri Alço, profesyonel voleybolculuk, bankacılık ve ilaç mümessilliği yaptıktan sonra mankenlikle başladığı kariyerine Yeşilçam oyuncusu olarak devam eden Bulgaristan göçmeni kökenli Türk sinema sanatçısıdır. Sinemaya adım attıktan sonra özellikle "Yakışıklı Kötü Adam" rollerine yönelmiş, Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adam figürlerinden biri haline gelmiştir. 1980'li yılların ünlü isimlerinden Ahu Tuğba ile başrol paylaştığı filmlerle de tanınan usta oyuncu, televizyonda Benzemez Kimse Sana gibi yarışmalarda da boy göstermiştir.