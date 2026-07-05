Umut Akyürek’ten magazin dünyasını sallayacak rest: "Ortalığı 3 kuruşluk insanlara bırakmayacağım"
Kızı Melek Bal'ın bağımlılık mücadelesi ve ailevi krizler nedeniyle zor günler geçiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sessizliğini zehir zemberek bir açıklamayla bozdu. Doğruları söylediği için cezalandırılmak istendiğini belirten ünlü sanatçı, isim vermeden popüler kültür figürlerine meydan okuyarak, "Bildiğim yoldan şaşmayacağım." dedi.
Hızlı Özet Göster
- Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızı Melek Bal'ın sağlık durumu ve psikolojik sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
- Akyürek, doğruları söylediği için hedef alındığını belirterek 'cinselliği tek sermaye olan çapsız, vasıfsız insanlara' ortalığı bırakmayacağını duyurdu.
- Melek Bal, madde bağımlılığıyla mücadele ederken dedesinin cenazesinde çektiği videoyla tepki toplamış, Akyürek bu davranışı 'şuursuzluk' olarak nitelendirmişti.
- Akyürek daha önce Hadise ve Gülşen gibi sanatçıların sahne tarzlarını eleştirerek 'donla sahneye çıkanlar yüzünden toplum bu halde' demişti.
- Sanatçı, mesleğine kaldığı yerden devam edeceğini ve doğru söylemekten geri adım atmayacağını vurguladı.
Son dönemde kızı Melek Bal'ın sağlık durumu ve yaşadığı psikolojik dalgalanmalar nedeniyle ailece oldukça zor ve yıpratıcı günlerden geçen Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Doğruları söylediği için hedef alındığını belirten ünlü sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan takipçilerine teşekkür ederken, sert ifadelerle yüklendiği isimlere manidar bir gözdağı verdi.
"HAYAT NANKÖRLÜKLERLE DOLU"
Kocaman bir aile olduklarını belirten ve takipçilerinden büyük moral aldığını dile getiren Akyürek, "Zor zamanlardan geçiyorum, evet. Ama hayat inişlerle, çıkışlarla, nankörlüklerle dolu. Kötülerin, doğruları söyleyenleri cezalandırmaya çalıştığı bir dünya ama ilahi adalet var, eninde sonunda tecelli eder" dedi.
"ARDINIZA NE BIRAKTIĞINIZ ÇOK ÖNEMLİ"
Sözlerini sürdüren Akyürek, "Hep böyle olmuştur tarih. Bunların örnekleriyle doludur. Uzun vadede ne yaptığınız ardınıza ne bıraktığınız çok önemli. Sözü fazla uzatmayayım. Her şey için çok teşekkür ediyorum." dedi.
"ORTALIĞI BU 3 KURUŞLUK İNSANLARA BIRAKMAYACAĞIM"
Mesleğine kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan usta sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Allah'ın izniyle ortalığı bu 3 kuruşluk çapsız, vasıfsız, tek sermayesi cinselliği olan insanlara bırakmayacağım. Hakkını verdiğimi düşündüğüm, eğitimini aldığım mesleğimi inşallah icra edeceğim bıraktığım yerden. Hayat doğru söylerseniz 9 köyden kovulmakla geçen bir maraton. Olsun, ben yine de bildiğim yoldan şaşmayacağım.
NELER OLMUŞTU?
Umut Akyürek'in bu sert çıkışının arkasında, geçtiğimiz günlerde kaybettiği babasının cenaze töreninde yaşananlar ve popüler kültüre yönelik eleştirileri yer alıyor.
Akyürek'in madde bağımlılığı süreciyle mücadele eden kızı Melek Bal, dedesinin cenazesinde sosyal medyada büyük tepki toplayan bir video çekip paylaşmıştı.
Kızının bu davranışını "şuursuzluk" olarak nitelendiren ve asla onaylamadığını belirten Akyürek, evinde büyük bir kriz yaşandığını, gerekirse çocuğunu reddetme noktasına geldiğini söyleyerek eleştirilere rest çekmişti.
"DONLA SAHNEYE ÇIKANLAR YÜZÜNDEN TOPLUM BU HALDE"
Yaşanan bu aile içi dramın ardından sosyal medyanın ve popüler figürlerin gençlik üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken ünlü sanatçı; Hadise ve Gülşen gibi isimleri hedef almıştı.
Sahne tarzlarını sert bir dille eleştiren Akyürek, "Donla sahneye çıkanlar, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyenler yüzünden bu toplum bu halde. Ben bu popüler kültür figürlerini ölene kadar eleştireceğim, doğruları söylemekten geri adım atmayacağım" diyerek magazin dünyasında fitili ateşlemişti.