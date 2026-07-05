Umut Akyürek’ten magazin dünyasını sallayacak rest: "Ortalığı 3 kuruşluk insanlara bırakmayacağım"

"ARDINIZA NE BIRAKTIĞINIZ ÇOK ÖNEMLİ" Sözlerini sürdüren Akyürek, "Hep böyle olmuştur tarih. Bunların örnekleriyle doludur. Uzun vadede ne yaptığınız ardınıza ne bıraktığınız çok önemli. Sözü fazla uzatmayayım. Her şey için çok teşekkür ediyorum." dedi.

"ORTALIĞI BU 3 KURUŞLUK İNSANLARA BIRAKMAYACAĞIM" Mesleğine kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan usta sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: Allah'ın izniyle ortalığı bu 3 kuruşluk çapsız, vasıfsız, tek sermayesi cinselliği olan insanlara bırakmayacağım. Hakkını verdiğimi düşündüğüm, eğitimini aldığım mesleğimi inşallah icra edeceğim bıraktığım yerden. Hayat doğru söylerseniz 9 köyden kovulmakla geçen bir maraton. Olsun, ben yine de bildiğim yoldan şaşmayacağım.

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın söz konusu paylaşımı NELER OLMUŞTU? Umut Akyürek'in bu sert çıkışının arkasında, geçtiğimiz günlerde kaybettiği babasının cenaze töreninde yaşananlar ve popüler kültüre yönelik eleştirileri yer alıyor. Akyürek'in madde bağımlılığı süreciyle mücadele eden kızı Melek Bal, dedesinin cenazesinde sosyal medyada büyük tepki toplayan bir video çekip paylaşmıştı. Kızının bu davranışını "şuursuzluk" olarak nitelendiren ve asla onaylamadığını belirten Akyürek, evinde büyük bir kriz yaşandığını, gerekirse çocuğunu reddetme noktasına geldiğini söyleyerek eleştirilere rest çekmişti.