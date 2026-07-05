Bozdağ Film dizileri hayatını değiştirdi! Amerikalı izleyici Türk kültürüne hayran kalıp Müslüman oldu

atv'nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizileri, dünyanın dört bir yanında izleyicilerle buluşmaya devam ederken; yapımların uluslararası izleyiciler üzerindeki etkisi de dikkat çekici hikayelere vesile oluyor.

Dizilerde gördüğü aile bağları, inanç, adalet, misafirperverlik ve geleneksel değerlerden etkilendiğini ifade eden Kous, bu ilginin zamanla Türkiye'ye duyduğu sevgiye dönüştüğünü belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen Kristy Kous, Bozdağ Film imzalı dönem dizilerini izledikten sonra Türk kültürüne, geleneklerine ve tarihi mirasına büyük bir ilgi duymaya başladı.

Kristy Kous

MANEVİ YOLCULUĞUNDA TÜRK DİZİLERİNİN ETKİSİ

Türkiye'ye geldikten sonra bu coğrafyaya hayran kaldığını söyleyen Kristy Kous, yaşadığı manevi yolculuğun ardından Müslüman olmaya karar verdiğini de paylaştı.

Türkiye ziyaretinde Bozdağ Film Platoları'nı da gezen Kous, dizilerde izlediği atmosferi yerinde görmenin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Bozdağ Film Platoları'ndan çok etkilendiğini belirten Kous, tarihi dekorları, kültürel deneyim alanlarını ve plato atmosferini çok sevdiğini ifade ederek herkesin burayı mutlaka ziyaret etmesini tavsiye etti.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin