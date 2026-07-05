Şoray kardeşler yaz gününün tadını çıkardı! Türkan ve Nazan Şoray’ın keyifli tekne tatili objektiflere yansıdı
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray, Muğla'nın gözde tatil beldesi Bozburun'da tekne turunda görüntülendi. Adaboğazı açıklarında demirli teknelerinde gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkaran Şoray kardeşlerin doğal ve sade tatil halleri, hem çevredeki tatilcilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.
Türk sinemasının efsane ismi, "Sultan" lakaplı Türkan Şoray, gözlerden uzak, sakin bir tatil için kardeşi Nazan Şoray ile birlikte rotayı Bozburun'a çevirdi.
SICAK YAZ GÜNÜNÜN TADINI ÇIKARDILAR
Bozburun Adaboğazı açıklarında demirli bir teknede vakit geçiren ünlü kardeşler, sıcak yaz gününün keyfini doyasıya çıkardı.
Habertürk'ün haberine göre oldukça sakin ve huzurlu bir gün geçiren Şoray kardeşlerden Nazan Şoray, zaman zaman serin sulara kendini bırakarak denizin ve güneşin tadını çıkardı.
SULTAN DENİZE KARŞI DİNLENDİ
Fit görüntüsü ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Nazan Şoray'ın aksine, Türk sinemasının usta sanatçısı Türkan Şoray ise gün boyu teknede dinlenmeyi tercih etti.
Bir ara teknenin güvertesinde oturarak telefonuyla ilgilenen Türkan Şoray'ın neşeli ve huzurlu halleri dikkatlerden kaçmadı.
DOĞAL VE SADE HALLERİ HAYRAN BIRAKTI
Şoray kardeşlerin lüksten uzak, son derece doğal ve sade geçen tekne tatili, Adaboğazı'nda bulunan diğer tatilcilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı
Kameralara yansıyan o samimi ve sıcak kareler, kısa sürede sosyal medyada da en çok paylaşılan ve beğeni toplayan magazin kareleri arasındaki yerini aldı.
Türkan Şoray kimdir?
Türkan Şoray, rol aldığı 222 sinema filmiyle "dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu" unvanına sahip, Türk sinemasının "Sultan" lakaplı efsanevi sanatçısıdır. Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"ndan biri kabul edilen usta aktör, kariyeri boyunca dört kez Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmış ve 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştür. Bu ikonik dörtlü arasında yönetmenlik koltuğuna da oturan (Dönüş, Bodrum Hakimi vb.) tek isim olan Şoray, aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Başarılı sanatçı, önüne iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle Haziran 2018'de oyunculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştır.