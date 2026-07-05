Şoray kardeşler yaz gününün tadını çıkardı! Türkan ve Nazan Şoray’ın keyifli tekne tatili objektiflere yansıdı

Türkan Şoray kimdir?

Türkan Şoray, rol aldığı 222 sinema filmiyle "dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu" unvanına sahip, Türk sinemasının "Sultan" lakaplı efsanevi sanatçısıdır. Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"ndan biri kabul edilen usta aktör, kariyeri boyunca dört kez Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmış ve 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştür. Bu ikonik dörtlü arasında yönetmenlik koltuğuna da oturan (Dönüş, Bodrum Hakimi vb.) tek isim olan Şoray, aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Başarılı sanatçı, önüne iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle Haziran 2018'de oyunculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştır.