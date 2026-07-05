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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den Bodrum tatili sonrası tepki: "Psikolojimi bozdular"

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı. İkinci bebeğini bekleyen Erçel'in belirginleşen hamile karnı dikkat çekerken, yayımlanan karelerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Ünlü fenomen, izinsiz çekilen fotoğraflarının psikolojisini bozduğunu belirtti.

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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den Bodrum tatili sonrası tepki: "Psikolojimi bozdular"

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile kızları Mavi'yle birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı.

Gamze Erçel'in ikinci hamilelik haberini duyurduğu kare / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Gamze Erçel'in ikinci hamilelik haberini duyurduğu kare / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

İKİNCİ BEBEĞİNE GÜN SAYIYOR

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran Erçel, yaz tatilinin keyfini ailesiyle birlikte çıkarırken görüntülendi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Gamze Erçel'in son paylaşımıGamze Erçel'in son paylaşımı

"PSİKOLOJİMİ BOZDULAR"

Tatilin ardından magazin basınında yayımlanan fotoğrafları gören Gamze Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

Fotoğrafların izinsiz çekildiğini belirten Erçel, "Magazin öyle kötü fotoğraflarımı yayınlamış ki (tabii ki izinsiz) ben gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojimi bozdular." ifadelerini kullandı.

Gamze Erçel gözyaşlarına boğulduGamze Erçel gözyaşlarına boğuldu

TAKİPÇİLERİNDEN DUYGUSAL DESTEK

Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri Erçel'e destek mesajları gönderdi.

Gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Erçel, hamilelik döneminin de etkisiyle duygusal olduğunu belirterek, "Zaten duygusal bir pandayım. Güzel mesajlarınızla beni ağlattınız." sözleriyle kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti.

Gamze Erçel ve eşi Caner YıldırımGamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım

PAYLAŞIMLARI GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını açıklayan Gamze Erçel, hamilelik sürecine ilişkin sık sık paylaşım yapıyor. Bodrum tatilinde çekilen karelerin ardından yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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