Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den Bodrum tatili sonrası tepki: "Psikolojimi bozdular"

Gamze Erçel gözyaşlarına boğuldu

TAKİPÇİLERİNDEN DUYGUSAL DESTEK

Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri Erçel'e destek mesajları gönderdi.

Gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Erçel, hamilelik döneminin de etkisiyle duygusal olduğunu belirterek, "Zaten duygusal bir pandayım. Güzel mesajlarınızla beni ağlattınız." sözleriyle kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti.