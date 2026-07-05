Oyuncu Zihni Göktay yoğun bakıma alındı

Acı gelişmeyi, tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"DUALARIMIZI ESİRGEMEYELİM" Takvim Kaynak Tercihleri

"Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz."

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Magazin