Oyuncu Zihni Göktay yoğun bakıma alındı
Türk tiyatro ve sinemasının isimlerinden,sanatçı Zihni Göktay’dan üzen bir haber geldi, yoğun bakıma kaldırıldı.
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Acı gelişmeyi, tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz."
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Magazin