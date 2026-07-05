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Oyuncu Zihni Göktay yoğun bakıma alındı

Türk tiyatro ve sinemasının isimlerinden,sanatçı Zihni Göktay’dan üzen bir haber geldi, yoğun bakıma kaldırıldı.

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Oyuncu Zihni Göktay yoğun bakıma alındı

Acı gelişmeyi, tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"DUALARIMIZI ESİRGEMEYELİM" Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

"Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz."

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