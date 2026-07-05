Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den miras açıklaması: "Hiç çalışmasam da olur"
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, katıldığı programda annesinden kalan mirası ve çocukluk yıllarını anlattı. Calvin, annesinin kendisine önemli bir maddi miras bıraktığını söylerken, manevi mirasın ise çok daha kıymetli olduğunu vurguladı. Gizemini koruyan vasiyet açıklaması da dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, katıldığı programda annesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
BEŞ DADIYLA BÜYÜDÜ
Çocukluk yıllarından annesinin mirasına kadar birçok konuda konuşan Calvin, vasiyetle ilgili sözleriyle de merak uyandırdı.
Anjelik Calvin, 23 yaşına kadar beş dadıyla büyüdüğünü, hafta içi ve hafta sonu için ayrı şoförlerinin bulunduğunu, sık sık özel helikopter ve teknelerle seyahat ettiklerini anlattı.
"HİÇ ÇALIŞMASAM DA OLUR"
Programda yöneltilen "Annen sana kendini idame ettirebileceğin bir miras bıraktı mı?" sorusuna yanıt veren Calvin, annesinden önemli bir miras kaldığını belirterek, "Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Alın teriyle ekmeğini kazanan bir kadındı. O hanede çok kişi yiyip içti, şimdi ben onun ekmeğini yiyorum." ifadelerini kullandı.
"KUR'AN-I KERİM BIRAKTI DUALARI BIRAKTI"
Maddi mirasın yanı sıra annesinden aldığı manevi değerlere de vurgu yapan Calvin, "Kur'an-ı Kerim bıraktı, duaları bıraktı. Dünyanın en büyük mirası bana Allah'ı tanıtan, Kur'an-ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak." dedi.
Annesinin kendisine bıraktığı bir vasiyet olduğunu da açıklayan Calvin, "Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Vasiyetini mutlaka yerine getireceğim." sözleriyle vasiyetin içeriğini paylaşmadı.
YAKIN ÇEVRESİNE SİTEM DOLU SÖZLER
Calvin, açıklamalarında annesinin yakın çevresine de sitem etti.
Ahu Tuğba'nın yıllarca destek olduğu bazı kişilerin cenazeye katılmadığını söyleyen Calvin, "Annemin cenazesi daha morgdayken, yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular hakkında konuşmaya başladı. Bu büyük bir vefasızlıktı." ifadelerini kullandı.
AHU TUĞBA KİMDİR?
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Ahu Tuğba, KOAH ve hipertansiyona bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle 1 Eylül 2024'te Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybetmiş, cenazesi İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Ahu Tuğba, 1991-2010 yılları arasında ABD'li doktor Timmy Alejtanij ile evli kalmış, Anjelik Calvin bu evlilikten dünyaya gelmişti.