Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den miras açıklaması: "Hiç çalışmasam da olur"

Anjelik Calvin, 23 yaşına kadar beş dadıyla büyüdüğünü, hafta içi ve hafta sonu için ayrı şoförlerinin bulunduğunu, sık sık özel helikopter ve teknelerle seyahat ettiklerini anlattı.

Ahu Tuğba ve kızı Calvin

"HİÇ ÇALIŞMASAM DA OLUR"

Programda yöneltilen "Annen sana kendini idame ettirebileceğin bir miras bıraktı mı?" sorusuna yanıt veren Calvin, annesinden önemli bir miras kaldığını belirterek, "Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Alın teriyle ekmeğini kazanan bir kadındı. O hanede çok kişi yiyip içti, şimdi ben onun ekmeğini yiyorum." ifadelerini kullandı.