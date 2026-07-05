Huzurevine yerleşmişti...80 yaşındaki oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

Sene başında talihsiz bir kaza geçirerek kalça kemiğini kırmıştı. Bu kaza nedeniyle mecburi olarak bir süre sahnelerden uzak kalacağı açıklanan usta oyuncunun, son dönemde üst üste sağlık sorunları ve zorlu süreçler yaşadığı biliniyordu.

Acı gelişmeyi, tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saban, usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçının İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.

Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleştiğini belirten Göktay, çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı aldığını ve çok mutlu olduğunu "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıklamıştı.

Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, ardından evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti.

Zihni Göktay. (Fotoğraf AA Arşiv'e aittir.)

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

17 Mayıs 1946 doğumlu olan Zihni Göktay, Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en önemli oyuncularından biridir.

Kariyerinin başlangıcı: Profesyonel oyunculuk hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı ve 1973 yılına kadar burada çalıştı.

Şehir tiyatroları yılları: 1973 yılından itibaren çatısı altına girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yıl boyunca görev aldı ve tam 72 oyunda rol üstlendi.

Radyo ve seslendirme: 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde hem yönetmen hem oyuncu olarak çok sayıda esere hayat verdi. Kendi sessiz çekilen filmleri başta olmak üzere birçok sinema yapıtında seslendirme sanatçılığı yaptı.

Efsaneleşen rolü: Tiyatro sahnesinde yıllarca kapalı gişe oynayan "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla hafızalara kazınan sanatçı, Türk tiyatrosundaki geleneksel tuluat türünün son temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Magazin