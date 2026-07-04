Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı aile temalı bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kız kardeşi Canan Uzerli'nin doğum gününü kutlamak amacıyla peş peşe paylaşımlar yaptı.

Fotoğraflar: Sosyal medya Doğum günü mesajının yanına birlikte çekildikleri fotoğrafları da ekleyen Uzerli'nin bu paylaşımları, kısa süre içerisinde takipçilerinin ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Takvim Kaynak Tercihleri