Bu ailede güzellik genetik! Meryem Uzerli’nin doğum gününü kutladığı kız kardeşi hayran bıraktı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kız kardeşi Canan Uzerli'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla kutladı. Paylaşılan fotoğraflarda Canan Uzerli’nin ablasına olan benzerliği dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları "adeta ikizi gibi" yorumlarında bulundu.
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı aile temalı bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kız kardeşi Canan Uzerli'nin doğum gününü kutlamak amacıyla peş peşe paylaşımlar yaptı.
Doğum günü mesajının yanına birlikte çekildikleri fotoğrafları da ekleyen Uzerli'nin bu paylaşımları, kısa süre içerisinde takipçilerinin ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"ADETA İKİZİ GİBİ" YORUMLARI
Meryem Uzerli'nin dijital platformlarda büyük yankı uyandıran paylaşımında, okurların ve takipçilerin en çok odaklandığı detay Canan Uzerli'nin ablasına olan benzerliği oldu. Yapılan yorumlar arasında "Adeta ikizi gibi", "Güzellik aileden geliyor" gibi ifadeler öne çıktı.
Kız kardeşinin yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncunun paylaşımları, magazin sayfalarında da geniş yer buldu. Uzerli kardeşler böylelikle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Meryem Uzerli sosyal medyada kimin doğum gününü kutladı?
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kız kardeşi Canan Uzerli'nin yeni yaşını duygusal bir mesaj ve fotoğraflarla kutladı.
Canan Uzerli ve Meryem Uzerli ikiz mi?
Hayır, Canan Uzerli ve Meryem Uzerli ikiz değillerdir, iki kız kardeştirler. Ancak sosyal medya kullanıcıları birbirlerine olan benzerlikleri nedeniyle "ikizi gibi" yorumlarında bulunmuştur.
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