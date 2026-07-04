Sihirli Annem'in Toprak perisini meğer iki kardeş oynamış! İşte kadroya tesadüf eseri dahil olma hikayeleri!
Ekranların unutulmaz fantastik dizisi Sihirli Annem'de Toprak karakterinin bebekliğine hayat veren Jordan Boyner, ekran macerasının perde arkasını ilk kez paylaştı. Katıldığı programda konuşan Boyner, ablası Jennifer Boyner ile aynı karakteri farklı yaşlarda nasıl canlandırdıklarını ve dizi kadrosuna tamamen tesadüf eseri dahil olma hikayelerini anlattı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin