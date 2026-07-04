Kadroya seçilme hikayesini kendi kelimeleriyle özetleyen eski çocuk oyuncu, o günleri şu sözlerle dile getirdi:

Bir gün evde otururken anneannem gazetede Sihirli Annem ile ilgili bir ilan görüyor. Hemen numarayı arayıp 'Bizim elimizde iki tane bebek var, gelelim mi?' diyor. Onlar da 'Hemen gelin bakalım' diye cevap veriyor. Zaten bizi gördükten sonra direkt 'Tamam' dediler.