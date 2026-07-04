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Sihirli Annem'in Toprak perisini meğer iki kardeş oynamış! İşte kadroya tesadüf eseri dahil olma hikayeleri!

Ekranların unutulmaz fantastik dizisi Sihirli Annem'de Toprak karakterinin bebekliğine hayat veren Jordan Boyner, ekran macerasının perde arkasını ilk kez paylaştı. Katıldığı programda konuşan Boyner, ablası Jennifer Boyner ile aynı karakteri farklı yaşlarda nasıl canlandırdıklarını ve dizi kadrosuna tamamen tesadüf eseri dahil olma hikayelerini anlattı.

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Sihirli Annem’in Toprak’ı hakkında bilinmeyenler

Yayınlandığı döneme damgasını vuran fantastik dizi Sihirli Annem, oyuncularının yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Eda karakterinin çocuğu olan ve izleyicilerin sevgisini kazanan "Toprak" karakterinin bebeklik dönemini canlandıran Jordan Boyner, katıldığı bir programda oyunculuk dünyasına adım atış hikayesini paylaştı.

Jordan Boyner’den Sihirli Annem itirafı

Ablası Jennifer Boyner ile birlikte aynı karaktere farklı yaşlarda hayat verdiklerini hatırlatan Boyner, kadroya dahil olma süreçlerinin tamamen bir tesadüfle başladığını ifade etti.

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Anneannenin telefonuyla başlayan kariyer!

ANNEANNENİN GAZETE İLANIYLA BAŞLAYAN TELEFON

Jordan Boyner, programda gerçekleştirdiği açıklamalarda dizi ekibinin kendilerini keşfetme sürecini ve o dönem evde yaşanan tatlı telaşı aktardı.

Tek karakter iki kardeş!

Kadroya seçilme hikayesini kendi kelimeleriyle özetleyen eski çocuk oyuncu, o günleri şu sözlerle dile getirdi:

Bir gün evde otururken anneannem gazetede Sihirli Annem ile ilgili bir ilan görüyor. Hemen numarayı arayıp 'Bizim elimizde iki tane bebek var, gelelim mi?' diyor. Onlar da 'Hemen gelin bakalım' diye cevap veriyor. Zaten bizi gördükten sonra direkt 'Tamam' dediler.

Jordan Boyner Sihirli Annem kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlattı

Boyner'in yıllar sonra gelen bu samimi itirafları, her iki kardeşin de ekran tarihine geçen popüler bir yapımda nasıl yer aldıklarını ilk kez ortaya çıkardı.

Jordan Boyner hakkında merak edilenler

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Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini kimler canlandırdı?

Dizideki Toprak karakterini iki kardeş ortaklaşa canlandırmıştır. Karakterin bebeklik dönemine Jordan Boyner hayat verirken, çocukluk dönemini ise ablası Jennifer Boyner oynamıştır.

Jordan Boyner Sihirli Annem kadrosuna nasıl dahil oldu?

Jordan Boyner, anneannesinin gazetede gördüğü bir oyuncu ilanı üzerine yapım ekibini arayıp "Elimizde iki bebek var" diyerek başvuruda bulunduğunu ve görüşmeye gittiklerinde hemen kabul edildiklerini belirtmiştir.

Jordan Boyner ve Jennifer Boyner kardeş mi?

Evet, Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterinin farklı yaş dönemlerini oynayan Jordan Boyner ve Jennifer Boyner iki kardeştir.

Sihirli Annem’in çocuk yıldızları bir arada!

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇOCUK YILDIZLARI BİR ARADA!

Ceren, Çilek ve Toprak karakterlerini canlandıran Sihirli Annem'in çocuk yıldızları Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, sık sık bir araya gelerek birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında sevenleriyle paylaşıyor.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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