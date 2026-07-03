Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası son halini paylaştı

Estetik operasyonu geçiren Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"MİNİK BİR OPERASYON GEÇİRDİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagihan Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar.