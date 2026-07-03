CANLI YAYIN
Geri

Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası son halini paylaştı

Survivor 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın ardından estetik operasyon yaptırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken son haliyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası son halini paylaştı

Survivor 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın sona ermesinin ardından estetik operasyon yaptırdı. Yarışma finalinde Nobre ile rekabet yaşayan ve sezonu ikinci olarak bitiren Karadere, geçirdiği operasyonun ardından sokakta yüzündeki medikal bantlarla görüntülendi.

Nagihan Karadere sosyal medya hesabında son halini paylaştı. (Fotoğraflar: Sosyal medya)Nagihan Karadere sosyal medya hesabında son halini paylaştı. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

Kendisini görenlerin tanımakta güçlük çektiği Karadere, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Estetik operasyonu geçiren Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.Estetik operasyonu geçiren Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"MİNİK BİR OPERASYON GEÇİRDİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagihan Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar.

Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası son halini paylaştı-4

Yarışma sürecinde yüzünde oluşan değişimlerin ardından böyle bir karar aldığı öne sürülen Karadere, kızı Arven ile günlük yaşantısına devam ettiğini ifade etti.

Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası son halini paylaştı-5

MERAK EDİLENLER

Nagihan Karadere Survivor 2026'da kaçıncı oldu?

Nagihan Karadere, Nobre ile girdiği rekabetin ardından Survivor 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlamıştır.

Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl?

Estetik ameliyatı olan Karadere yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu, kızı Arven ile birlikte günlük hayatına devam ettiğini bildirmiştir.

Yasemin Yazıcı sevgilisi Onur Tuna’nın doğum gününü kutladı
SONRAKİ HABER

Yasemin'den romantik kutlama
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler