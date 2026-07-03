Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası son halini paylaştı
Survivor 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın ardından estetik operasyon yaptırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken son haliyle dikkat çekti.
Survivor 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın sona ermesinin ardından estetik operasyon yaptırdı. Yarışma finalinde Nobre ile rekabet yaşayan ve sezonu ikinci olarak bitiren Karadere, geçirdiği operasyonun ardından sokakta yüzündeki medikal bantlarla görüntülendi.
Kendisini görenlerin tanımakta güçlük çektiği Karadere, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.
"MİNİK BİR OPERASYON GEÇİRDİM"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagihan Karadere, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar.
Yarışma sürecinde yüzünde oluşan değişimlerin ardından böyle bir karar aldığı öne sürülen Karadere, kızı Arven ile günlük yaşantısına devam ettiğini ifade etti.
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Nagihan Karadere Survivor 2026'da kaçıncı oldu?
Nagihan Karadere, Nobre ile girdiği rekabetin ardından Survivor 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlamıştır.
Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl?
Estetik ameliyatı olan Karadere yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu, kızı Arven ile birlikte günlük hayatına devam ettiğini bildirmiştir.