Yasemin Yazıcı sevgilisi Onur Tuna’nın doğum gününü kutladı
Uzun süredir birlikte olan Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Yasemin Yazıcı, sevgilisinin doğum gününe özel kareler ve romantik bir not paylaştı.
Oyuncu Yasemin Yazıcı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Onur Tuna'nın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Instagram platformunda sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafları yayımlayan Yazıcı, gönderisine eklediği notla dikkat çekti. İkilinin yer aldığı kareler, kısa süre içerisinde takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.
ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Birlikteliklerini zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı çifti, bu kez doğum günü vesilesiyle gündeme geldi. Yasemin Yazıcı, sevgilisi Onur Tuna ile olan fotoğrafının altına, "İyi ki doğdun sevgilim. Koşarak üstünden yıldızların, karıştın aylara sene oldun" ifadesini ekledi.
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Yasemin Yazıcı, Onur Tuna'nın doğum gününde ne paylaştı?
Yasemin Yazıcı, Onur Tuna ile birlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayımlayarak doğum gününü kutladı.
Yasemin Yazıcı'nın doğum günü mesajı neydi?
Yazıcı paylaşımında, "İyi ki doğdun sevgilim. Koşarak üstünden yıldızların, karıştın aylara sene oldun" ifadesini kullandı.