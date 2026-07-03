Hastaneden yeni fotoğraf! İbrahim Tatlıses son halini paylaştı
Geçirdiği operasyonun ardından kaslarını güçlendirmek amacıyla planlı olarak fizik tedavi sürecine başlayan İbrahim Tatlıses, hastane bahçesinden son halini paylaştı. Takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğu mesajını veren usta sanatçının aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği ameliyatın ardından kaslarındaki zayıflama nedeniyle hastanede fizik tedavi görmeye devam ediyor. Sağlık durumu merak edilen Tatlıses, sosyal medya hesabından güncel bir fotoğrafını paylaştı.
İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçmişti. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti. Taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye yatmasıyla ilgili iddialara yanıt veren Tatlıses, bu sürecin acil bir durum olmadığını ve tamamen kendi isteğiyle başladığını açıklamıştı.
"PLANLI BİR TEDAVİ GÖRÜYORUM"
Ameliyat sonrası hareketsiz kaldığı dönemde kaslarında güç kaybı oluştuğunu belirten Tatlıses, doktor tavsiyesiyle fizik tedavi programına alındığını aktarmıştı. Günlük hayatına daha güçlü devam etmek adına bu kararı aldığını söyleyen Tatlıses, hastaneden yeni bir paylaşım yaptı.
ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ
Tedavi sürecinin devam ettiği hastanenin bahçesinde çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, paylaşımına "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi" notunu ekledi. Fotoğrafta sağlık durumunun iyi olduğu ve bir miktar kilo aldığı görülen Tatlıses'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
MERAK EDİLENLER
İbrahim Tatlıses neden tekrar hastaneye yattı?
İbrahim Tatlıses, geçirdiği ameliyat sonrası kaslarında meydana gelen zayıflama nedeniyle kendi isteğiyle planlı bir fizik tedavi programına başlamıştır.
İbrahim Tatlıses ne zaman ameliyat oldu?
Nisan ayının başında geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tatlıses, tedavisinin ardından 22 Nisan'da taburcu edilmiştir.
İbrahim Tatlıses'in son paylaştığı fotoğrafta ne dikkat çekti?
Hastanenin bahçesinden paylaşım yapan Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve bir miktar kilo aldığı görülmüştür.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: İBO'DAN FİZİK TEDAVİ AÇIKLAMASI
Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi isteğiyle hastaneye yattığını belirterek şu ifadelere yer vermişti:
Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum.