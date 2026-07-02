Arzum Onan'dan evlilik iddialarına net cevap!

Türkiye'nin tescilli güzellerinden, eski manken ve oyuncu Arzum Onan, katıldığı bir davette oğlu Can Aslantuğ ile birlikte boy gösterdi. Şıklığı ve zarafetiyle her zamanki gibi tüm bakışları üzerine toplayan ünlü isim, oğlu Can'la birlikte gazetecilere samimi pozlar verdi. Davette en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Can'ın annesinin boyunu hayli geçmiş olması oldu.