Arzum Onan'dan evlilik iddialarına net cevap!
Eski manken ve oyuncu Arzum Onan, bir etkinlikte oğlu Can ile boy gösterdi. Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde oyunculuk eğitimi alan Can'ın son hali dikkat çekerken, Arzum Onan'ın evlilik açıklaması magazin gündemine oturdu.
Türkiye'nin tescilli güzellerinden, eski manken ve oyuncu Arzum Onan, katıldığı bir davette oğlu Can Aslantuğ ile birlikte boy gösterdi. Şıklığı ve zarafetiyle her zamanki gibi tüm bakışları üzerine toplayan ünlü isim, oğlu Can'la birlikte gazetecilere samimi pozlar verdi. Davette en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Can'ın annesinin boyunu hayli geçmiş olması oldu.
Kameraların yoğun ilgisiyle karşılaşan Arzum Onan, özel hayatına ve uzun süredir devam eden ilişkisine dair merak edilen soruları da yanıtsız bırakmadı. Evlilik iddiaları üzerine içtenlikle konuşan ünlü oyuncu, ilişkisindeki son durumu paylaştı.
Hakkında çıkan iddialara son noktayı koyan başarılı Onan, "Her şey yolunda gidiyor ilişkimde, güzel. Evliliği düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
ANNE VE BABASININ İZİNDE!
Gecede sadece Arzum Onan değil, babası Mehmet Aslantuğ'un adeta kopyası olan oğlu Can da muhabirlerin mikrofonlarına konuştu.
Ailesinin izinden giderek sinema ve televizyon dünyasına adım atan genç oyuncu, aldığı eğitimleri ve ailesinin kendisine olan desteğini şu sözlerle aktardı:
Kamera arkası eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi aldım. Anne ve babam çok destekleyici oldular. Onların arkamda olduğunu bilmek çok güzel. Dizide takıldığım bir yer olduğunda babama soruyordum.
MERAK EDİLENLER
Arzum Onan yeniden evlenecek mi?
Katıldığı davette evlilik sorularını yanıtlayan Arzum Onan, ilişkisinin çok güzel gittiğini ancak yeniden evlenmeyi düşünmediğini net bir dille ifade etmiştir.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can ne iş yapıyor?
Anne ve babasının mesleğini seçen Can Aslantuğ, hem kamera arkası hem de oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım atmıştır.
Can Aslantuğ oyunculukta kimden destek alıyor?
Can Aslantuğ, meslekte tıkandığı veya zorlandığı anlarda babası Mehmet Aslantuğ'un fikirlerine ve tecrübelerine başvurduğunu belirtmiştir.