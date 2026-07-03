Protez saç yaptırdı bambaşka biri oldu! Hüseyin Soysalan'ın son hali şaşırttı
'Ezel', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Hüseyin Soysalan, protez saç yaptırarak tarzını değiştirdi. Sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
"Ezel", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarında hayat verdiği karakterlerle tanınan usta tiyatro ve sinema oyuncusu Hüseyin Soysalan, bu kez yer aldığı projelerle değil, görünümündeki radikal değişimle adından söz ettirdi.
Yıllardır ekranlarda alışılagelmiş olan tarzının dışına çıkan deneyimli aktör, protez saç uygulamasını tercih ederek yeni bir görünüme kavuştu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Görünümünde yeniliğe giden Hüseyin Soysalan'ın son hali sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından incelenen bu değişim, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı usta oyuncunun yeni tarzını başarılı bulup "Çok gençleşmiş" ve "İmaj değişikliği yakışmış" şeklinde görüş belirtirken, bazı kullanıcılar ise ünlü ismi ilk bakışta tanımakta güçlük çektiğini ifade etti.
MERAK EDİLENLER
Hüseyin Soysalan hangi popüler dizilerde oynamıştır?
Deneyimli aktör; Ezel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi geniş izleyici kitlelerine ulaşan dizilerde önemli roller üstlenmiştir.
Sosyal medya kullanıcıları Hüseyin Soysalan'ın yeni imajını nasıl buldu?
Kullanıcıların büyük bir kısmı imaj değişikliğinin usta oyuncuyu gençleştirdiğini savunarak başarılı bulurken, bir kısım takipçi ise kendisini tanımakta zorlandığını dile getirmiştir.