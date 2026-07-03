"Ezel", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarında hayat verdiği karakterlerle tanınan usta tiyatro ve sinema oyuncusu Hüseyin Soysalan, bu kez yer aldığı projelerle değil, görünümündeki radikal değişimle adından söz ettirdi.