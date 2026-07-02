Türk tiyatro ve sinema dünyası, çok yönlü usta bir sanatçısını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro projesinde rol alan usta sanatçı Kamuran İnselel, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan İnselel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu.