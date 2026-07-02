Kamuran İnselel 88 yaşında vefat etti! Yeşilçam yıldızı sessiz sedasız defnedildi
Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Kamuran İnselel, 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hayatını kaybeden İnselel'in, Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda sessiz sedasız defnedildiği ortaya çıktı. Vefat haberi duyurulmadan defin işlemleri gerçekleştirildiği için cenazeye sanatçının yakınları ve sevenleri katılamadı.
Türk tiyatro ve sinema dünyası, çok yönlü usta bir sanatçısını daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro projesinde rol alan usta sanatçı Kamuran İnselel, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan İnselel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu.
Usta sanatçının vefat haberini Film-San Vakfı resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Vakıf tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilerek sanat camiasının acısı paylaşıldı.
SESSİZ SEDASIZ TOPRAĞA VERİLDİ
1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hayatını kaybeden İnselel'in, Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda sessiz sedasız defnedildiği ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre Kamuran İnselel için dün saat 11.00'de Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. İnselel, aynı mezarlıkta gerçekleştirilen defin işlemiyle toprağa verildi. Vefat haberi duyurulmadan defin işlemleri gerçekleştirildiği için cenazeye sanatçının yakınları ve sevenleri katılamadı.
Onur Akay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda defin sürecine dikkat çekerek, "Mekanı cennet olsun ama öğle namazı bile beklenmeden neden böyle apar topar toprağa verildi? Kadir İnanır'ın da rol arkadaşıydı. Sevenleri katılmak istemez miydi?" ifadelerini kullandı.
Kadir İnanır ile usta oyuncu Kamuran İnselel, Ümit Efekan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Erdoğan Tünaş'ın senaryosunu kaleme aldığı 1987 tarihli Yarınsız Adam filminde aynı kadroda buluşmuştur.
MERAK EDİLENLER
Kamuran İnselel kaç yaşında ve neden vefat etti?
Usta sanatçı Kamuran İnselel, 88 yaşında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kamuran İnselel'in vefat haberini kim duyurdu?
Acı haberi Film-San Vakfı, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla duyurdu.
Kamuran İnselel kimin eşiydi?
Kamuran İnselel, Türk tiyatro ve sinema dünyasının merhum usta sanatçılarından Mete İnselel'in eşiydi.
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