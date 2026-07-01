"Onu asla veremem çünkü..." Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sonrası duygusal al yazma çıkışı!
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır’ın ardından derin üzüntüsünü paylaştı. Sultangazi Belediyesi'nin etkinliğinde konuşan Şoray, unutulmaz "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki al yazmasıyla ilgili duygusal bir itirafta bulundu.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Türk sinemasının dev ismi Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Türkan Şoray, önceki akşam daha önceden söz verdiği Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği özel bir etkinliğe katıldı. Etkinlik alanında usta sanatçıya yönelik adeta bir sevgi seli yaşandı.
"O HER ZAMAN BENİM KALBİMDE OLACAK"
Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği gecede bir muhabirin, "Acınız büyük, bizler de acınızı tüm içtenliğimizle paylaşıyoruz. Kadir İnanır'a son sözünüzü söylemek isteseydiniz ne demek isterdiniz?" sorusu üzerine oldukça duygulanan Türkan Şoray, "Acımız çok taze, Türk sineması için çok büyük bir kayıp ama o her zaman benim kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın" yanıtını verdi.
HATIRA EŞYA TALEBİ
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yeni açacakları Sinema Müzesi'nde sergilemek üzere Türkan Şoray'dan sinema kariyerine ait bir hatıra eşya talebinde bulundu.
"ONU ASLA VEREMEM ÇÜNKÜ ELİMDE BİR TEK O KALDI"
Şoray, Yeşilçam tarihine geçen bu isteğe karşılık iç burkan bir yanıt vererek şunları söyledi:
Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki yazmam hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı. Size sözüm olsun, kıyafetlerimden hediye edeceğim.
MERAK EDİLENLER
Türkan Şoray, Kadir İnanır hakkında ne dedi?
Şoray, "Acımız çok taze, Türk sineması için çok büyük bir kayıp ama o her zaman benim kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
Türkan Şoray 'Al Yazmalım' filmindeki yazmayı neden vermedi?
Türkan Şoray, efsane filmden elinde kalan tek hatıra olduğunu belirterek, "Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki yazmam hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı" şeklinde konuştu.
Türkan Şoray hangi belediyenin etkinliğine katıldı?
Türkan Şoray, daha önceden sözleştiği üzere Sultangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinliğe katılım sağladı.
Türk sinemasında "Asya" ve "İlyas" karakterleriyle devleşen Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikilisi, canlandırdıkları karakterler ve Türk sinema tarihine kazandırdıkları başyapıtlarla kültürel hafızamızın en değerli parçalarından biri olmaya devam ediyor.