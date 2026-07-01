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Türkan Şoray, Kadir İnanır hakkında ne dedi?

Şoray, "Acımız çok taze, Türk sineması için çok büyük bir kayıp ama o her zaman benim kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray 'Al Yazmalım' filmindeki yazmayı neden vermedi?

Türkan Şoray, efsane filmden elinde kalan tek hatıra olduğunu belirterek, "Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki yazmam hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı" şeklinde konuştu.

Türkan Şoray hangi belediyenin etkinliğine katıldı?

Türkan Şoray, daha önceden sözleştiği üzere Sultangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinliğe katılım sağladı.