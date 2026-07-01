CANLI YAYIN
Geri

"Onu asla veremem çünkü..." Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sonrası duygusal al yazma çıkışı!

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır’ın ardından derin üzüntüsünü paylaştı. Sultangazi Belediyesi'nin etkinliğinde konuşan Şoray, unutulmaz "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki al yazmasıyla ilgili duygusal bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Onu asla veremem çünkü..." Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sonrası duygusal al yazma çıkışı!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Türk sinemasının dev ismi Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Türkan Şoray, önceki akşam daha önceden söz verdiği Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği özel bir etkinliğe katıldı. Etkinlik alanında usta sanatçıya yönelik adeta bir sevgi seli yaşandı.

Türkan Şoray, etkinlikte büyük ilgi gördü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)Türkan Şoray, etkinlikte büyük ilgi gördü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

"O HER ZAMAN BENİM KALBİMDE OLACAK"

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği gecede bir muhabirin, "Acınız büyük, bizler de acınızı tüm içtenliğimizle paylaşıyoruz. Kadir İnanır'a son sözünüzü söylemek isteseydiniz ne demek isterdiniz?" sorusu üzerine oldukça duygulanan Türkan Şoray, "Acımız çok taze, Türk sineması için çok büyük bir kayıp ama o her zaman benim kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın" yanıtını verdi.

"Onu asla veremem çünkü..." Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sonrası duygusal al yazma çıkışı!-3

HATIRA EŞYA TALEBİ

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yeni açacakları Sinema Müzesi'nde sergilemek üzere Türkan Şoray'dan sinema kariyerine ait bir hatıra eşya talebinde bulundu.

Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya karakterini canlandırdı.Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya karakterini canlandırdı.

"ONU ASLA VEREMEM ÇÜNKÜ ELİMDE BİR TEK O KALDI"

Şoray, Yeşilçam tarihine geçen bu isteğe karşılık iç burkan bir yanıt vererek şunları söyledi:

Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki yazmam hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı. Size sözüm olsun, kıyafetlerimden hediye edeceğim.

"Onu asla veremem çünkü..." Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sonrası duygusal al yazma çıkışı!-5

MERAK EDİLENLER

Türkan Şoray, Kadir İnanır hakkında ne dedi?

Şoray, "Acımız çok taze, Türk sineması için çok büyük bir kayıp ama o her zaman benim kalbimde olacak. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray 'Al Yazmalım' filmindeki yazmayı neden vermedi?

Türkan Şoray, efsane filmden elinde kalan tek hatıra olduğunu belirterek, "Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki yazmam hâlâ duruyor ama onu asla veremem çünkü elimde bir tek o kaldı" şeklinde konuştu.

Türkan Şoray hangi belediyenin etkinliğine katıldı?

Türkan Şoray, daha önceden sözleştiği üzere Sultangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinliğe katılım sağladı.

Selvi Boylum Al Yazmalım, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1977 yapımı kült bir Türk sineması başyapıtıdır.Selvi Boylum Al Yazmalım, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1977 yapımı kült bir Türk sineması başyapıtıdır.

Türk sinemasında "Asya" ve "İlyas" karakterleriyle devleşen Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikilisi, canlandırdıkları karakterler ve Türk sinema tarihine kazandırdıkları başyapıtlarla kültürel hafızamızın en değerli parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Boşanma sonrası şok bağlantı! Çiğdem Sabancı eski eşinin arkadaşına aşık oldu
SONRAKİ HABER

Çiğdem Sabancı ve Ozan Ekşi aşkı: Sosyeteyi sallayan iddia
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler