Sosyete dünyası, iş insanı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı'nın sürpriz ilişkisini konuşuyor. 27 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu Faruk Bilen ile iki yıl süren çekişmeli bir boşanma sürecinin ardından Nisan 2025'te yollarını ayıran Çiğdem Sabancı'nın, uzun süren sessizliğini bozarak kalbini yeniden aşka açtığı iddia edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "İş adamı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı'nın şu sıralar karnında kelebekler uçuşuyor! 27 yıl aynı yastığa baş koyduğu Faruk Bilen ile iki yıl süren çekişmeli boşanma davası sonrası Nisan 2025'te boşanan Çiğdem Hanım, kalbini aşka açan ilk kişi oldu. (En azından bizim bildiğimiz!)

Aşk iddialarına Çiğdem Sabancı cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Çiğdem Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Eskinin hızlılarından olan, lüks ev, işyeri ve tekne dekorasyonlarına imza atan iç mimar Ozan Ekşi.

Bu aşkla ilgili asıl bomba ise; Ozan Ekşi'nin, Çiğdem Sabancı'ya 75 milyon liralık tazminat isteyerek karşı boşanma davası açan, ancak 500 bin lira manevi tazminat ödemek zorunda kalan eski eşi Faruk Bilen'in arkadaşı olması.